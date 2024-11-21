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《可愛冤仇人》　藝術進區最終場金枝演社在台南龍崎演出

▲2024藝術進區最終場，在台南市龍崎區民活動中心旁廣場，將由國內知名「金枝演社」演出《可愛冤仇人》。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲2024藝術進區最終場，在台南市龍崎區民活動中心旁廣場，將由國內知名「金枝演社」演出《可愛冤仇人》。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024藝術進區本周將迎來最終場！23日(六)下午4時許，台南市龍崎區民活動中心旁廣場，將由國內知名「金枝演社」演出《可愛冤仇人》，好戲上演，敬請期待！

金枝演社，創立於1993年。秉持「從土地長出來的文化最感人」理念，將戲劇藝術與土地、人文連結，化為萬千觀眾難以忘懷的感動，被譽為最接地氣的「台客戲劇第一天團」。「金枝」是人類學的名著；祭司與先知以黃金樹枝賄賂守門人，潛入冥府歷險。導演王榮裕以這個神話的名字，作為劇團的名號，搬演台語音樂劇，帶領觀眾去冒險。

▲2024藝術進區最終場，在台南市龍崎區民活動中心旁廣場，將由國內知名「金枝演社」演出《可愛冤仇人》。（圖／記者林東良翻攝，下同）

《可愛冤仇人》是金枝演社最廣受歡迎的經典劇目。輕鬆俏皮的台式歌舞喜劇風格，不僅風靡台灣各地大小觀眾，以濃濃的台灣味征服觀眾和專業劇評，贏得熱烈掌聲與好評。全劇橫跨50到70年代的臺灣社會為時空背景，融合三廳電影院、金光戲、老式台語片等當代通俗文化精髓，交織多首雋永經典老歌，展現自由獨特的台式美學魅力。

為鼓勵民眾參與表演藝術活動，提供更為友善的藝文環境，藝術進區在現場也將協助民眾加入臺南藝友會員系統，並贈送小禮物。今年活動現場填問卷還可兌換貼紙，集滿不同場次貼紙三張可兌換鑰匙圈，集滿五張可兌換年歷海報一張，數量有限，贈完為止。更多即時節目訊息，請鎖定藝術進區粉絲專頁：https://reurl.cc/kE1xaG，歡迎市民朋友一同來感受戶外表演活動的魅力！

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