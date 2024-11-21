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台南下營上帝廟真武普慈度世大法會登場　黃偉哲誠心為民祈福

▲為慶讚台南400，台南下營上帝廟於11月21日、22日及23日為期3日，盛大舉辦普慈度世大法會。市長黃偉哲21日特別出席擔任主祭官，偕同大眾誠心祈願護佑台灣、庇佑台南。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲為慶讚台南400，台南下營上帝廟於11月21日、22日及23日為期3日，盛大舉辦普慈度世大法會。市長黃偉哲21日特別出席擔任主祭官，偕同大眾誠心祈願護佑台灣、庇佑台南。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為慶讚台南400，台南下營上帝廟於11月21日、22日及23日為期3日，盛大舉辦普慈度世大法會。市長黃偉哲21日特別出席擔任主祭官，誠心祈願護佑台灣、庇佑台南，保佑市民平順安康，也期盼藉由法會將功德迴向予為台南用心付出的大德團體，感謝各界齊心協力成就圓滿台南400，市議員陳秋宏、尤榮智與吳通龍也到場共襄盛舉。

▲為慶讚台南400，台南下營上帝廟於11月21日、22日及23日為期3日，盛大舉辦普慈度世大法會。市長黃偉哲21日特別出席擔任主祭官，偕同大眾誠心祈願護佑台灣、庇佑台南。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，台南400即將來到尾聲，而回顧本年度可說相當精彩，要歸功於所有為台南投入人力、心力與物力的各界人士，因此他盼望能透過法會將福報傳遞，並誠心祈求福澤披民、國富民安。此外，今年台南雖歷經凱米、山陀兒及潭美颱風，但幸而對市民生命財產沒有造成太大損失，更證實台南實則為眾神之都、廟宇之都，並受上蒼賜福眷顧。

市長黃偉哲指出，市府未來將持續攜手各大廟宇與民間團體共同推行寺廟優質化、紙錢集中燒、普渡集中燒與以功代金等政策，致力實踐台南宗教寺廟優質化之理念。

▲為慶讚台南400，台南下營上帝廟於11月21日、22日及23日為期3日，盛大舉辦普慈度世大法會。市長黃偉哲21日特別出席擔任主祭官，偕同大眾誠心祈願護佑台灣、庇佑台南。（圖／記者林東良翻攝，下同）

下營上帝廟表示，根據文獻記載，台灣玄天上帝信仰文化，源於三百多年前隨鄭成功入台而來，因此，今年與市府一起響應舉辦慶讚台南400法會，更是別具意義與價值，感謝許多友宮與社會人士的大力協助，協同齊心為台南美好而努力。

民政局表示，為致力落實黃市長的施政目標，透過不斷推動寺廟優質化政策，並藉由事前輔導、事中協調與事後檢討機制，持續與各大廟宇保持溝通聯繫，以期盼同時兼顧廟會活動的順利辦理與將對市民生活影響減化至最低，達成廟方與民眾雙贏局面，而今年正好適逢甲辰龍年，台南有多間寺廟舉辦建醮科儀，宗教活動百花齊放，也感謝各大廟宇與社會各界，在公私協力互助下，遵守各項法令規範，共同順利完成活動，使宗教科儀熱鬧圓滿且不失焦。

▲為慶讚台南400，台南下營上帝廟於11月21日、22日及23日為期3日，盛大舉辦普慈度世大法會。市長黃偉哲21日特別出席擔任主祭官，偕同大眾誠心祈願護佑台灣、庇佑台南。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此外，市府為兼顧宗教民俗信仰與環境永續保護，透過積極打造「淨圓滿紙錢專用爐」，再加上以功代金、以米代金等相關配套措施，期盼將慎終追遠的傳統美德進行強化改良，並搭配國際潮流趨勢持續推行淨零碳排目標，期盼既滿足市民的信仰祭拜需求，也將紙錢焚化的空污問題減至最低，達成全方位的多贏局面。

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