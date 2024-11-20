佳節美食逗陣來　台南教育局邀專業主廚秀廚藝學校午餐來過節！

▲台南市第6屆學校午餐廚藝競賽將以「節慶暨創意料理」做為競賽主題，20日於南英商工職業學校辦理前導活動「飲食教育-『佳節美食逗陣來』增能研習營」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市教育局持續在學校午餐中融入文化特色，在特殊節慶時為師生帶來祝福，第6屆學校午餐廚藝競賽將以「節慶暨創意料理」做為競賽主題，20日於南英商工職業學校辦理前導活動「飲食教育-『佳節美食逗陣來』增能研習營」。

活動邀請專業主廚周維民，指導示範如何將食材賦予意涵，融入學校午餐食譜的技巧，提升菜色多樣性及料理美味，讓學童把午餐吃光光！

黃偉哲市長表示，每當過年過節時，家家戶戶不僅有親朋好友團聚的歡笑聲，還有不可少的節慶料理增添美味，讓歡聚時刻永留心間。感謝教育局與學校營養師、廚師的用心，精心設計符合學童成長所需之營養菜色，以及校廚善用技巧烹煮出美味的料理，將健康、均衡飲食觀念自然融入於午餐時光，並且不斷要求提升學校午餐品質，期望各校營養師與校廚透過互相交流與學習，帶動台南市學校午餐整體發展。

教育局鄭新輝局長表示，學校午餐除了要讓孩子吃得健康、吃得安全，也可賦予食物特殊寓意，利用諧音或押韻，將食物連結吉祥話語，為午餐時刻增添祝福氛圍。透過本次增能研習，由專業講師分享及互相切磋提升廚藝，引領學校營養師及廚師更熟悉食材運用技巧，讓富含營養價值的食材變成節慶、特殊節日的美食佳餚。

教育局表示，此次增能研習聘請周維民主廚示範三道料理包括：「金早高昇排骨」、「越來越好蒸肉餅」及「春雨伴萱草」。「金早高昇排骨」取「金棗」諧音，「年糕」步步高升的寓意，搭配排骨料理，酸甜好滋味除節慶外，也相當適合考季的學生；「越來越好蒸肉餅」運用了「芋頭」的諧音；「春雨伴萱草」則是一道相當適合母親節的感恩料理，搭配「冬粉」及「金針花」等日常隨手可得的食材，增添料理色彩，不用過多的調味，將烹調手法化繁為簡，呈現天然食材的美味，並且讓料裡充滿美好寓意，傳達節慶文化及均衡飲食的觀念，期許透過與各界人才交流、互動，激發學校午餐人員創意，應用於學校午餐菜色中，翻轉營養午餐刻板形象。