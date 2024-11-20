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遭藍委爆「關切輕生案遭勞動部施壓」　李宇翔：我一切坦坦蕩蕩

▲▼民進黨質疑國民黨總統參選人侯友宜曝光精障者姓名與長相，涉違反《精神衛生法》，但新北市衛生局認定無違反規定。對此，民進黨新北市議員卓冠廷、李宇翔、黃淑君、陳乃瑜今（6）舉行記者會，批評衛生局行政不中立，包庇特定候選人，發文向衛生局檢舉，盼衛生局秉公處理，維護精神相關疾病患者的權益。（圖／卓冠廷辦公室提供）

▲民進黨新北市議員李宇翔。（圖／資料照）

記者崔至雲／新北報導

針對勞動力發展署北分署公務員疑遭職場霸凌輕生一案，勞動部長何佩珊今（20日）日坦承有致電給民進黨副秘書長何博文，請他聯繫新北市民進黨議員李宇翔，但何強調通話全程無施壓、包庇。對此，李宇翔發聲明表示，「我絕對沒有遭到任何施壓或是被要求包庇，我一切坦坦蕩蕩」。

藍委陳菁徽20日爆料，勞動部長何佩珊想掩蓋整件事情，打電話給民進黨副秘書長何博文，請他約束李宇翔。何博文隨後還原line對話截圖，表示過程沒有任何施壓、包庇，一切坦坦蕩蕩，還在Line上勉勵李議員「人命關天、做你該做的」，望外界勿以訛傳訛。

李宇翔也說明，事件終於受到立法院與社會各界的高度重視，身為市議員，他尊重各位立委，交給大家依職權去追。但有關勞動部北分署同仁輕生案的整個調查過程中，他絕對沒有遭到任何施壓或是被要求包庇，他一切坦坦蕩蕩。

李宇翔強調，有關注整起事件的人應該都知道，在調查期間他不曾退縮，該講的話他一定都講。「請國民黨不要再進行政治操作，甚至瞎扯這是關於派系的鬥爭…」這是關係到一條人命逝去的真相。請國民黨及有心人士不要再見縫插針，應該回歸事件的本質，才能還給死者一個公道。
 

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