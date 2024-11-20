卓榮泰稱「謝宜容兩大過最重免職」　游淑慧質疑：假嚴懲、真熄火

▲行政院長卓榮泰鞠躬致歉。（圖／記者呂佳賢攝）

記者郭運興／台北報導

勞動部勞動力發展署北分署吳姓公務員輕生，分署長謝宜容遭爆涉嫌霸凌。行政院長卓榮泰今（20日）鞠躬致歉，他強調「謝宜容將記兩大過並送懲戒，最重將免職、不得再任公務員」。對此，國民黨台北市議員游淑慧表示，先不說一個公務員資格，能不能換到一條寶貴生命，依照公務員考績法，法律責任能對應到一次兩大過的行為？她質疑，卓院長下令的懲處，是否真的適用？還是只是先演一齣「假嚴懲、真熄火」？講得很兇，但其實一切未定。

游淑慧表示，卓榮泰的懲處指示，會不會只是虛晃一招，行政責任非重點，事情真相才重要，一次兩大過處分，充其量就是免職。然後呢？

游淑慧表示，先不說一個公務員資格，能不能換到一條寶貴生命。她也高度懷疑，依照現行公務員考績法，「霸凌同仁下屬，導致下屬輕生」，雖有行政和道義責任，但法律責任能對應到一次兩大過的法定行為嗎？

游淑慧質疑，所以今天卓院長下令處以一次兩大過的懲處，法令上是否真的適用？還是卓揆只是先演一齣「假嚴懲、真熄火」？

游淑慧指出，未來謝宜容還能救濟復審，會不會因懲處不合法，還讓其翻盤成功，可能考績法規定，反而變成謝的保護傘。謝的行政責任，雖然卓榮泰講得很兇，但其實一切未定。

游淑慧直言，對外一直強調謝宜容要負什麼樣的行政責任，對家屬、對外界而言，並不是最重要的，大家更希望的是看到這件事情的真相，還有沒有人該負司法責任或代價。

游淑慧強調，謝宜容至今都沒親自出面，即便覺得自己沒錯、不需要道歉；但身為分署主管，也應該有膽量、有責任出面說明。

游淑慧也補充，依照公務人員考績法，非有下列情形之一者，不得為一次記二大過處分：一、圖謀背叛國家，有確實證據者。二、執行國家政策不力，或怠忽職責，或洩漏職務上之機密，致政府遭受重大損害，有確實證據者。三、違抗政府重大政令，或嚴重傷害政府信譽，有確實證據者。四、涉及貪污案件，其行政責任重大，有確實證據者。五、圖謀不法利益或言行不檢，致嚴重損害政府或公務人員聲譽，有確實證據者。六、脅迫、公然侮辱或誣告長官，情節重大，有確實證據者。七、挑撥離間或破壞紀律，情節重大，有確實證據者。八、曠職繼續達四日，或一年累積達十日者。

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▼謝宜容。（圖／翻攝勞發署北分署網站）