謝宜容傳請辭出國　白委質疑「背後有高人指點」：請拿出辦柯文哲效率

▲民眾黨立委陳昭姿。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

勞動力發展署北分署吳姓公務員離世，勞動部昨（19）公布調查報告，內容引發更多爭議與批評；勞動部長何佩珊今（20）表示會儘速召開考績會，對分署長謝宜容停職處分，但卻傳出謝宜容不等開鍘，要先請辭出國陪孩子。民眾黨立委陳昭姿批評，謝要出國避風頭的背後肯定有高人指點，請檢調拿出辦民眾黨主席柯文哲的效率，該收押禁見就趕快做。

陳昭姿20日下午表示，謝宜容不只是霸凌，還濫用公帑養私人植栽、濫發禮盒做個人公關、發包標案給親近友人，涉嫌貪無、圖利，這些都需要檢調盡速查辦。

陳昭姿指出，現在傳出謝宜容要辭職出國避風頭，這背後肯定有高人指點，「人溜出國，未來檢調如何偵辦霸凌、貪污、圖利等犯罪？何佩珊要眼睜睜看著人跑嗎？還不盡速主動移送檢調偵辦嗎？」

陳昭姿強調，官官相護解決不了事情，只會讓更多公部門內部霸凌事件繼續延燒，也請檢調拿出辦柯文哲的效率，認為該收押禁見就趕快做，不要像陳啓昱一樣被法官縱放跑了，到現在還找不到人。

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