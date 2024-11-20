施工粉塵釀死？　星聚點曝照片：接獲陳情隔日即啟動清潔作業

▲星聚點指出，接獲陳情隔日即啟動清潔作業 。（圖／星聚點提供）



記者崔至雲／新北報導

針對星聚點板橋分店地點位於住商混合大樓，拆除作業導致大樓內滿是粉塵、噪音而引發紛爭，一名63歲住戶不斷控訴、陳情，18日墜樓身亡。對此，星聚點出面說明接獲陳情當天即停工，隔日啟動清潔作業至今，也提供清潔照片佐證。

新北市板橋區「凱悅大樓」18日天下午一名60多歲男住戶墜樓亡，死者生前曾發文批，「整棟大樓到23樓頂層的健身房，到處皆可見粉塵肆虐的痕跡，管委會主委幾乎全天坐鎮服務中心，協同主任向環保局、工務局等主管機關陳情，只是日子一天的過去，等來的依舊是每日與粉塵共度，主管機關人來，人走，人又來了，人又走了，人再來了，人又再走了，只留下如塵埃般的住戶，繼續飽受粉塵的殘害。」發文不久後即發生憾事。

星聚點出面回應，表示於11日得知粉塵問題當天就告知工程暫停進行，隔天派4名清潔員全面執行清潔作業，並說基於與大樓保持友好互動，都願意配合加強防護清潔作業。

市府則表示，針對板橋星聚點大樓施工案，市府環保局、工務局19日下午辦理會勘，大樓管委會、施工單位星聚點公司也到場， 就日前環保局三度(11/10、12及14日)要求加強工地防護改善狀況再度稽查。

市府立即要求星聚點公司應加強各項防護措施，施工現場與公共梯間介面應確實阻隔防塵，落實清掃或適當灑水避免揚塵，並要求星聚點公司應與社區充分溝通。市府也強調，一定站在住戶權益的立場，強力要求施工單位負起責任。



