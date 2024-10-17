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前六連霸藍委涉貪70萬辯遭助理蒙蔽　法官吐槽：未必事必躬親

▲▼前國民黨六連霸立委廖國棟，被控涉與助理丁復華利用民眾陳情案收賄70萬元，17日首度到台北地院出庭不認罪。（圖／記者黃哲民攝）

▲前國民黨六連霸立委廖國棟，被控涉與助理丁復華利用民眾陳情案收賄70萬元，17日首度到台北地院出庭不認罪。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

曾經六連霸的前國民黨立委廖國棟，被控2020年於立委任內，藉由替孔姓男子協調官方輔導增資案之便，向孔男收賄70萬元，並分給時任他國會辦公室主任丁復華20萬元，3人均被起訴涉犯《貪污治罪條例》等罪嫌，台北地院今（17日）首度開庭，廖不認罪，堅稱遭丁冒名索賄、「我非常痛心」，法官要廖少講情緒性字眼、「你沒有我痛心」。丁全部認罪，聲稱尊重廖的看法，法官諭知擇期再開庭。

廖國棟另涉2020年SOGO經營權跨黨派立委收賄案，一審被依不違背職務收賄罪判刑8年6月、褫奪公權4年，須沒收未扣案犯罪所得620萬元，上訴二審由高院審理中，廖去年（2023年）以健康因素放棄連任。今出庭前，被記者詢問是否採取無罪答辯，廖笑說「當然要答辯」、他的案情「沒那麼重要」。

▲▼前國民黨六連霸立委廖國棟，被控涉與助理丁復華利用民眾陳情案收賄70萬元，17日首度到台北地院出庭不認罪。（圖／記者黃哲民攝）

▲前國民黨六連霸立委廖國棟，被控涉與助理丁復華利用民眾陳情案收賄70萬元，17日首度到台北地院出庭不認罪。（圖／記者黃哲民攝）

庭訊中，廖國棟自稱為人熱心，2020年擔任中華民國青溪總會理事長時，遇到不熟的會員孔祥科向他陳情，他請孔跟丁復華聯繫處理，丁卻瞞著他向孔索賄，「我完全被蒙蔽」，且丁為脫罪，辯稱把錢都交給他，廖喊冤「這只是空口白話，沒任何可信度」，他沒跟丁共謀，更未收受任何賄賂。

廖國棟強調事先不知丁復華假借他的名義索賄，爆出此事「我非常痛心」、「我絕無檢方起訴所稱的對價關係」。

法官要廖國棟少講情緒性字眼，如果要說痛心，「你沒有我痛心」，廖要念出本案被起訴的罪名，法官也打斷他，表示「法官會看法條」。

丁復華則全部認罪，法官問他對於廖國棟辯解的看法，丁說「懇請法官諒解，委員是我的長官、長輩」，他跟廖並無親屬關係，稱呼「長輩」是尊敬，他在立院跟隨廖至少10年，「我尊重委員（本案）的看法，但是我認罪」。

▲▼前國民黨六連霸立委廖國棟的助理丁復華，被控與廖利用民眾陳情案收賄70萬元，台北地院17日首度開庭，丁全部認罪。（圖／記者黃哲民攝）

▲丁復華出庭全部認罪，對於當庭被廖國棟指責「蒙蔽」，丁告訴法官「尊重委員看法」。（圖／記者黃哲民攝）

廖國棟的律師團指丁復華供稱2020年7月30日下午4點後，把孔祥科交付的賄款轉交給廖，但廖當天下午6點30分已在高雄出席青溪總會聚餐，隔天（7月31日）上午7點前，就因SOGO經營權跨黨派立委收賄案，在台東住處被搜索且被帶回台北偵訊約3天、隨即羈押禁見，與丁所稱交錢時間不符，丁也沒說明如何交錢給廖。

法官表示「某些社會事實，不可能凡事都由委員事必躬親」、「我不用當立委也知道」、「請自行斟酌如何答辯」、「我不可能幫你們辯護」、「我沒有意見，只是提醒」、「我沒有質疑的意思」，並要廖國棟和律師團考慮「是否和丁復華對質」。

公訴檢察官嗆廖國棟的律師團聲請傳喚證人，以證明廖當時在高雄聚餐吃飯、此舉沒必要，「證人又不是24小時黏在廖國棟身邊」、如何證明廖有無空檔可收錢，檢方也質疑律師團聲請拷貝偵訊光碟、「絕對不是純欣賞」，但看完後會不會冒出新的請求、目的何在，希望律師團一次說清楚，檢方並聲請傳喚丁復華作證。

法官諭知將連同廖國棟的律師團所聲請傳喚2名證人，一併交由合議庭評議是否准許，因還須等在對岸經商的孔祥科回台，擇期再開庭，法官提醒廖的律師團「《貪污治罪條例》有減刑規定，請大律師跟當事人解釋一下」。丁復華開完庭沒回應記者發問。

本案檢方起訴指出，中國浪潮集團關係企業、香港滙眾公司在2016年間獲准來台設立數字雲端公司，原始登記資本額100萬元，後來想增資1億多元，卻遭同業檢舉從事未經核准業務，投審會暫緩審議增資案。

滙眾2020年由數字雲端找經濟博士孔祥科當顧問，孔參加青溪總會活動，認識時任立院經濟委員會立委廖國棟，孔請廖幫忙推動數字雲端增資案，廖交代丁復華協調投審會、經濟部工業局，了解增資案卡關原因，廖還跟丁說「不希望白忙」。

丁復華試探孔祥科得知願意給錢，於是開口要價100萬元，孔分2次支付現金給丁各10萬元與60萬元。丁、孔2人到案都認罪，丁並把廖國棟分給他的20萬元犯罪所得全額繳回，檢方建請對丁、孔2人從輕量刑。

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