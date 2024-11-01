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詐騙案猖獗！　桃園市議員徐其萬服務處受理陳情遭詐金額曝

▲市議員徐其萬針對詐騙案猖獗質詢。（圖／國民黨團提供）

▲市議員徐其萬針對詐騙案猖獗質詢。（圖／國民黨團提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員徐其萬1日於市議會進行總質詢中，針對全國詐騙猖獗，人民受騙損失慘重，連退休金老本或家產被詐騙集團詐的精光，要求市府要有作為，不希望在台灣詐騙成為一個「省本又多利的新興行業」。警察局長吳坤旭表示，市長張善政重視市民被詐騙案件，警方全力防詐、打詐，詐騙案件己連續3個月下降。

▲市議員徐其萬針對詐騙案猖獗質詢。（圖／國民黨團提供）

▲警察局長吳坤旭表示，警方全力防詐、打詐，詐騙案件己連續3個月下降。（圖／國民黨團提供）

徐其萬說，全國詐騙猖獗手法日新月異，詐騙金額一年比一年高，民眾難防，他舉例，近期透過虛擬貨幣實體交易門市做為詐騙起手式，詐騙集團介紹給民眾前往交易虛擬貨幣，交易後再透過話術，誘導民眾將其轉出到其他平台，民眾因透過實體門市交易，常常不疑有他，落入詐騙圈套。

徐其萬表示，他的服務處接獲民眾陳情，被詐騙金額從百萬到上千萬都有，害人不淺，希望市府各局處及警方在宣導防詐騙的時候，能夠與時俱進，將新的詐騙手法讓民眾知道，避免民眾受害，防堵詐騙。

警察局長吳坤旭答詢，目前虛擬貨幣一直沒有相關法令，與實體銀行一樣去管理，政府通過打詐4法當中的洗錢防治法就有規定，未來要從事虛擬貨幣的個人或幣商要向經管會申請，經審核通過，才可以作虛擬貨幣交易，而且是從今年11月30日才可以正式登記。

徐其萬指出，全國詐騙猖獗，人民受騙損失慘重，連退休金老本或家產被詐騙集團詐的精光，據媒體掌握具體編列的114年度詐騙經費高達73億元，創下歷年新高紀錄，他要求政府要有更積極作為，為人民守住財產，讓人民能夠安心生活。

根據打詐儀錶板資料，全國113年9月詐欺案件有報案的財損高達118億7728萬元，其中桃園市財損金額就高遶13億6213萬元，在防詐攔阻金額方面，113年9月攔阻金額數達12億7191萬元，其中桃園市成功攔阻1億6,755萬元。

徐其萬認為，詐騙省本又高利，沒有報案的被害者不知還有多少？政府一定要有所作為，他要求全力打詐、防詐，同時加強宣導，不希望在台灣詐騙已經成為一個「省本又多利的新興行業」。

警察局長吳坤旭答詢，根據打詐儀錶板資料，桃園市從今年8月到10月受理數及財損數已經連續3個月下降。在防詐部分，市長張善政非常重視，在市政會議表揚獎勵阻攔詐騙有功之警察人員。

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