稱北檢是「天龍國第一署」外面怪人多　律師：不會被小草嚇倒

▲防止群眾鬧事，警方在北院周邊拉起封鎖線。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

民眾黨主席柯文哲無保請回，北檢不服提出抗告，高院昨（4日）撤銷原裁定，全案發回北院更裁，於今（5日）上午9點半再次召開羈押庭。北市警局防止柯文哲支持者（小草）到場聚眾集結，部署約400名警力，圍住北院嚴防滋事。律師林智群就直呼，「北檢什麼奇奇怪怪的人都碰過，不會被小草嚇倒的。」

林智群5日清晨在臉書表示，「台北地檢署是天龍國第一署，那邊不能集會遊行，但奇怪的人也很多。」北檢門口常有人陳情或抗議，不過只有一個人就不算集會遊行，至於有什麼樣的人？他指出，「有拉白布條的，有戴恐龍帽子走來走去的（那個人走了好幾個月，後來就不見了），有開發財車在那裡逗留的（車上貼一堆抗議海報）。」

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他繼續說，「之前還有像柯賜海這種奇怪的人（私以為他是四叉貓0.1版，可惜他那個時代網路沒那麼發達，沒辦法收donate ），還有一個阿婆一天到晚提一個袋子到處陳情（裡面裝她老公的頭顱），陳定南接見她時，阿婆還把東西拿出來，嚇壞大家。」直呼什麼奇怪的人都出現過，北檢不會被小草嚇倒的。

貼文引發討論，「以前我在那附近總統官邸當憲兵，還有看到在早上拖隻死豬跑來官邸陳情的！趕走後，又發現出現在北院！跟死豬上的蒼蠅一樣又臭、又吵、趕不走！」「帶著老公頭顱四處陳情的有印象，20幾年前的事，纏上當時的法務部長陳定南，後來柯賜海還會出現在她陳抗場合指導」、「北檢挺住啊！加油！」