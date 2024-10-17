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光電場施工！怪手司機嗆「不讓開就輾」　 大埔鄉居民下跪陳情

▲拒絕光電入侵水庫住家 嘉義大埔鄉親北上陳情 。（圖／取自立委王育敏臉書）

▲拒絕光電入侵水庫住家 嘉義大埔鄉親北上陳情 。（圖／取自立委王育敏臉書）

文／中央社

嘉縣大埔鄉部分土地將設光電場，引起當地區民不滿，國民黨立委王育敏今天率近百名大埔鄉居民前往行政院大門口抗議，並向行政院遞交陳情書，要求政府停止在大埔施工蓋光電板，還給鄉民一個安全生活的環境。

嘉義縣大埔鄉茄苳村近年突然冒出一座座光電場，引起當地居民恐慌，30多名村民曾在8月底赴嘉義縣議會向嘉義縣長翁章梁遞交陳情書，要求光電設置遠離社區、遠離校區。近日因業者進場施工，引爆村民不滿，認為未做好溝通強行施工，雙方爆發口角衝突，警方到場阻止，事端才未擴大。

近百名大埔鄉居民今天在國民黨立委王育敏、大埔鄉鄉民代表會的帶領下，前往行政院大門口陳情，求行政院立即暫停大埔光電施工並禁止將曾文水庫作為光電場址，國民黨立委謝龍介與羅智強也到場聲援。

▲拒絕光電入侵水庫住家 嘉義大埔鄉親北上陳情 。（圖／取自立委王育敏臉書）

▲近百名大埔鄉居民前往行政院大門口抗議，並向行政院遞交陳情書，要求政府停止在大埔施工蓋光電板 。（圖／取自立委王育敏臉書）

王育敏表示，譴責民進黨政府為求光電達標，連水庫跟住家都拿來蓋光電板。在大埔鄉，地面型光電板緊鄰學校、老人食堂與民宅，嚴重侵擾居民生活。居民與鄉民代表會曾向縣政府陳情暫緩施工，翁章梁也承諾會要求業者先溝通。

王育敏指出，但近日光電業者卻在未與在地村民取得共識下就進場施工，與村民爆發嚴重衝突，怪手司機甚至揚言「不讓開就輾死人」，鄉親求助無門，只能搭車北上到行政院門口抗議。 謝龍介表示，大家不反對光電，但是反對亂蓋光電。台南與嘉義都面臨同樣困境，今天站出來聲援大埔鄉親，不只是因為曾文水庫蓋光電也影響到台南，而是全台灣都有可能蒙受其害。

羅智強說，過去民進黨在苗栗大埔打出「今日拆大埔，明日拆政府」的口號，現在民進黨政府為蓋光電破壞人民居住安全，嘉義大埔一樣把這句口號還給民進黨政府。

大埔鄉民代表會主席簡麗霞及居民則請求政府能夠看見他們的痛苦與焦慮，並遞交陳情書給行政院代表、能源辦主任吳明蕙，拜託政府不要繼續在大埔施工蓋光電板，並一度下跪求政府還給他們一個安全生活的環境。而在陳情期間，現場一度有疑似光電業者代表闖入高喊合法施工，被警方請走，未引發更大衝突。

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