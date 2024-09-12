台南8億前瞻停車場啟用民眾即陳情步道問題　蔡宗豪：市府應盡快改善

▲台南市正生公園暨地下停車場12日舉行正式啟用記者會，議員蔡宗豪表示，在啟用儀式結束後立即接獲民眾陳情，剛落成的停車場竟然多有泥淖。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市正生公園暨地下停車場12日舉行正式啟用記者會，市長黃偉哲及多名議員皆到場參與，國民黨台南市議員蔡宗豪表示，在啟用儀式結束後立即接獲民眾陳情，因為連日大雨導致停車場步道周圍泥濘不堪，是否為步道設計不良，蔡宗豪到場後發現，剛落成的停車場竟然多有泥淖，他不認為達到已可啟用標準。

蔡宗豪認為，正生公園地下停車場為中央核定13座前瞻立體停車場，新建工程經費的其中一座，且結合共融公園的多目標使用地下停車場。花費8億，功能多的大公園仍有缺失，不解為何市府如此草率舉辦啟用典禮。

蔡宗豪強調，步道旁的植栽目前尚未建置完成，多有枯枝看起來並不美觀。且市府既然已經向中央爭取到高額經費，為何不能將整個工程落實完善並經過驗收後再啟用。進一步向交通局提問，交通局表示公園的工程目前尚未驗收，仍有調整空間。

蔡宗豪說，市府積極擴大停車供給是好事，但應該以安全為第一考量，高規格檢驗，不該是虎頭蛇尾的舉辦啟用。不管是遊具植栽還是步道，都有可能影響到民眾的使用安全，市府應盡快請廠商全面調整。