監院2度發函勞動部　要求移交霸凌案調查報告及事證

▲勞動部長何珮珊 。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

勞動部勞動力發展署北分署1名公務員輕生引發關注，北分署前分署長謝宜容遭到調離降職，並送考績會議處，但她至今仍神隱未出面道歉，且勞動部調查報告中一句「目的良善」引起眾怒。而監察院今（20日）表示，有多位監察委員表示關切並進行登記，本案刻正進行「函詢」階段，已兩度發函，請勞動部就本案相關事證、行政調查報告移交監察院處理。而監委在函詢程序完成後可立案調查，據了解，已有至少6位監委登記。

監察院表示，有關勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署一名公務同仁，疑似因不堪長期遭受職場霸凌，於辦公室輕生一案，，監察院深表遺憾痛心，案發後，監察院即有多位監察委員表示關切並進行登記，業依監察法相關規定程序辦理中。

監察院指出，依照監察法第30條規定，本案刻正進行「函詢」階段，已兩度發函，請勞動部就本案相關事證、行政調查報告移交監察院處理。

監察院也強調，經濟社會文化權利國際公約宣示人人享有安全衛生工作環境之權利，對於工作者在工作環境中應享有之人身安全與健康。針對職場霸凌部分，國家人權委員會於研析後，納入兩公約第四次國家報告獨立評估意見。

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