勞動部卻爆職場霸凌「很諷刺」　綠委籲何佩珊果斷點：人民要真相

▲勞動部長何佩珊。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

勞動部勞動力發展署北分署1名公務員輕生引發關注，北分署前分署長謝宜容遭到調離降職，並送考績會議處，但她至今仍神隱未出面道歉，勞動部長何佩珊也成為眾矢之的，就連同黨綠委今（20日）受訪時皆痛批勞動部無作為。陳亭妃就表示，諷刺的是，這在勞動部發生的事，部長應該更果斷、更快速處理，人民要知道的是真相。賴瑞隆也表示，內部問題應該明快處理，該怎麼辦就怎麼辦。

對於整起事故，陳亭妃表示，不要每件事都扯到派系、政治，要趕快把這件事情調查結果、狀況處理好，對社會大眾說明清楚比較重要，再拖下去只會讓輿論吵的更嚴重，現在就是態度問題，是不是讓勞動部，未來在職場更安心這比較重要，諷刺的是，這在勞動部發生的事，部長應該更果斷、更快速處理。

陳亭妃指出，把所有的調查報告、調查小組成員說明清楚比較重要，否則很多羅生門、不同聲音傳出，甚至傳出調查小組跟分署長有不錯交情，如果是這樣，是不是更應該對外說明清楚？人民要知道的是真相。

賴瑞隆則表示，何佩珊今天已經說明，但內部問題應該明快處理，相信部長後續能妥善處理，別讓問題、風暴持續擴大，「相信她應該有能力處理這些問題。」

媒體詢問，外界解讀這與綠營內部看不慣部長，與派系有關？賴瑞隆解釋，沒有派系問題，單純是勞動部內的管理，該怎麼辦就怎麼辦，這扯到派系就太遠，也太惡意，這單純是勞動部內部人事管理、內部制度必須面對問題，相信部長有能力處理這件事，「外界不要引導成派系，這件事沒有派系問題。」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995