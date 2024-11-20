謝宜容目的良善？　王世堅嗆「以為當皇帝」：現在罵妳立意更良善！

▲民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

勞動部勞動力發展署北分署1名公務員輕生引發關注，北分署前分署長謝宜容遭到調離降職，並送考績會議處，但她至今仍神隱未出面道歉，而勞動部報告中一句「目的良善」更是引爆眾怒。民進黨立委王世堅今（20日）受訪時不滿痛批，勞動部錯了就錯了，分署長應該道歉，她以為來當官是來當皇帝嗎？對於勞動部報告指謝宜容立意良善？王世堅怒嗆，「我們現在罵她立意更良善！人民是所有官僚的老闆，老闆都生氣了她還要講什麼？吱吱喳喳、反客為主」。

對整起事件，王世堅認為，勞動部錯了就錯了，這位分署長應該出面道歉，死者為大，勞動部從部長到各級局處長都要負起責任，勞動部內部管理跟主管領導方式都要徹底檢討，而且這是全國勞工工作的指標，要引領大家為國家效命、保護勞工朋友們。

王世堅直言，即便是公務員也是廣義勞工，因為是受薪階層，勞動部沒什麼好推拖，這跟派系全然無關，不因為他是某個派系，所以領導才那麼差、各種處事方式有問題，並不是這樣的，不會把事情怪說因為他是某個派系，民進黨不會這樣講。

對於媒體追問，謝宜容是否背景很硬？王世堅直言，背景再怎麼硬都是公僕，拜託，要不然不要來擔任公僕，她以為來當官是來當皇帝嗎？天啊！天底下哪有這種事？管她背景多硬，這種自我膨脹！

王世堅強調，她要搞清楚，人民才是所有權力的來源啊！人民生氣了她還在講什麼？道歉就對了嘛！沒叫她下台負責已經很好了，這個罪證確鑿了不是嗎？她平常是怎麼樣在管理內部單位？霸凌其他同仁們，這都有錄音、錄影不是嗎？還有什麼好狡辯？

王世堅也指出，更何況人死為大，對死者如此不敬，隨隨便便就想切割？沒那麼容易！當官是當公僕、民主是人民作主，不是她來當人民的主人，請她搞清楚。

對於勞動部報告指謝立意良善？王世堅反嗆，「我們現在罵她立意更良善。」王直言，希望她搞清楚狀況，不要一錯再錯，什麼叫立意良善？指責她才是立意良善，請她聽一聽人民的聲音，人民永遠是對的，因為人民是所有官僚的老闆，老闆都生氣了她還要講什麼？吱吱喳喳、反客為主，這真的不對。

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