霸凌者神隱！呂秋遠怒點名：勞動部真是保護職場霸凌的好夥伴

▲謝宜容。（圖／翻攝勞發署北分署網站）

記者鄺郁庭／綜合報導

勞動部勞動力發展署北分署1名公務員輕生，前分署長謝宜容遭調離降職，並送考績會議處，但她至今仍神隱未出面道歉，報告中一句「目的良善」引起眾怒。對此，律師呂秋遠表示，勞動部霸凌調查報告寫得不知所云，看得他義憤填膺，「霸凌者神隱」則讓他不禁直呼「勞動部真是保護職場霸凌的好夥伴呢！」

呂秋遠在臉書發文，看到報告中提到，分署長謝宜容的管理方式與情緒控管存在問題，進而使同仁感受到職場霸凌，但並非導致員工離職的主因。報告認為，員工離職主要是因為工作量過大、壓力過重且資源不足。然而，呂秋遠質疑，這種過度的工作壓力與工作量，不就是謝分署長所造成的嗎？

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呂秋遠進一步揭露，謝分署長會強迫同事參與跑步活動，不參加的同事會擔心遭到報復。她的公文審核過程中，經常退件並要求面談，在面談時會大聲咆哮、貶低部屬，導致許多人甚至需要尋求心理醫生的幫助。

此外，她還會要求部屬隨時待命，即使是假日或深夜也必須隨時回應簡訊。這種行為已經超出了正常的管理範疇，讓員工承受著沉重的心理壓力，「然後這個人說，她只是講話大聲一點，你們這些調查的長官就相信，這不是部屬離開的主因？你們這些人，在勞動部擔任長官，到底可以多不食人間煙火？」

調查報告雖然認定謝分署長的咆哮、侮辱及貶低行為屬實，也確實造成同仁的身心壓力，但並沒有將其視為同仁離職的主因，這讓呂秋遠感到不解。

他認為，如果這種行為被認定只是語音大聲，並非職場霸凌，那麼未來的懲處將會有多重，實在難以想像。他直呼，謝分署長在任不到兩年的時間內，北分署就有81人離職，包括17名主管，這種情況已經相當嚴重。

最後，呂秋遠點名勞動部，「真是保護職場霸凌的好夥伴呢！過世之後，部長會落淚道歉、其他長官會覺得不捨，但是霸凌者會神隱，只是會幫你申請高額撫卹跟服務獎章哦！」