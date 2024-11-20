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求職者要求招待「乙杯手搖飲」訊息曝！大票點頭：會考慮錄取

▲▼面試,工作。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲示意圖，與本文無關。（圖／Unsplash）

記者鄺郁庭／綜合報導

為了得到心儀的工作，不少求職者面試時一定是客客氣氣的，希望留下好印象。有網友分享一張訊息截圖直呼「面試奇葩文」，因為收到面試者傳訊息央求，「在您約我面試未敲定日期前，面試時能不能招待我免費乙杯手搖飲或是飲品呢？」希望人事主管「將心比心」，「起碼能是個安慰獎」，令網友看傻。

有網友在爆廢公社貼出一張訊息截圖，只見對方傳訊詢問，「不好意思，在您約我面試未敲定日期前，面試時能不能招待我免費乙杯手搖飲或是飲品呢？」認為自己要自行吸收來回往返交通費用，如果提供手搖飲的話，他相信面試程序會更加愉快。

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對方直呼，「盼面試人事主管能將心比心嘍！同時也是防止求職碰壁犯濫，最起碼能是個安慰獎，感恩謝謝！」最後還說，倘若面試有後續，他能順利被錄用的話，「必然會對我這份人力成本的薪水會把自己的心態調整到最佳狀態以及盡職責的工作態度給準備好 ^^（ReadyGo）」。

▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲求職者希望面試被招待手搖飲。（圖／翻攝自爆廢公社）

看到貼文後，一票網友秒傻眼，「是否還需要1杯威士忌？」「甜度冰塊沒寫啊」、「看到乙杯我整個牙起來」、「手搖白開水可以嗎？」「就不用來面試了，省一杯」、「很直白，你錄取了，飲料錢薪水裡面扣。」

但也有不少人笑說，「不錯啊！勇於提出要求，可以讓HR或老闆快速知道要的是什麼」、「這樣的員工我會嘗試，把醜話說在前頭、直來直往」、「這種敢要的人，總比打著一副天使的面孔，然後錄取了胡搞瞎搞的人好吧！」還有網友分享，「以前在日本打工面試，店家有給500日元的禮券，速食店還會送一套員工餐。」

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