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面試零等候　台南就業中心帶領求職朋友運動產業初體驗　

▲動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心首次與運動產業合作，帶領近30位求職朋友前往「健身產業龍頭-世界健身俱樂部World Gym」參與職場初體驗及各項職缺立即媒合活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心首次與運動產業合作，帶領近30位求職朋友前往「健身產業龍頭-世界健身俱樂部World Gym」參與職場初體驗及各項職缺立即媒合活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

求職不用等，就可立即參與面試，廣受民眾好評，18日下午由勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心首次與運動產業合作，帶領近30位求職朋友前往「健身產業龍頭-世界健身俱樂部World Gym」參與職場初體驗及各項職缺立即媒合活動。

除協助有志於此產業發展的求職者瞭解產業面向，提升對工作內容的認知，還能促使每個求職者都能參加面試。受到民眾一致喊讚。

活動中，求職朋友不想錯過任何細節，專心聽著World Gym進行企業文化簡介、員工福利、各項健身教練、有氧老師、健身諮詢專員、客戶服務專員及清潔打掃人員等全職與兼職職缺等相關說明後，並帶領求職者至World Gym健身場所進行參觀及運動器材體驗。求職朋友也針對喜愛職缺提出問題，獲得公司詳盡回答及解惑並立即參與面試。

▲動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心首次與運動產業合作，帶領近30位求職朋友前往「健身產業龍頭-世界健身俱樂部World Gym」參與職場初體驗及各項職缺立即媒合活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

參與面試櫃台客服人員、健身教練、健身諮詢等職缺，以29歲以下青年朋友居多。另面試清潔人員職缺，以45歲以上中高齡朋友居多。而在現場參與體驗活動的葉姓青年第一次體驗職場參訪，開心的說：「自己很想當健身教練，所以報名參加這樣的活動，不僅詳盡的介紹公司制度、認識工作環境及工作內容，還有非常有趣的運動器材體驗，還能參加面試。」

台南就業中心洪儷瑋主任表示，為能更精準為廠商媒合人才，期透過職場參訪協助更多求職者對各項產業的瞭解，貼近實際場域，也有助於面試及媒合後穩定就業。往後將陸續透過各類就業促進活動增加求職人對產業的認識。

▲動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心首次與運動產業合作，帶領近30位求職朋友前往「健身產業龍頭-世界健身俱樂部World Gym」參與職場初體驗及各項職缺立即媒合活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

另，為鼓勵壯世代朋友回歸職場，勞動部訂定「壯世代就業促進獎勵實施要點」，針對年滿55歲以上或45歲以上依法退休的壯年朋友，離開職場3個月以上經公立就業服務機構推介就業，全時工作者受僱滿90日發給獎勵3萬元，最多發給6萬元，部分工時工作者減半發給，最多發給3萬元獎勵。提供壯世代朋友多加利用，再創職涯第二春。另外，為協助15歲至29歲之待業青年釐清職涯方向、提升求職技巧，勞動部勞動力發展署推出「青年職得好評計畫」，符合相關規定並經媒合穩定就業後，一次發給尋職就業獎勵金3萬元。

徵才活動相關訊息歡迎撥打06-2371218洽詢或上「台灣就業通網站-徵才專區」查詢（https://pse.is/4mvchp）。

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