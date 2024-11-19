終於明白「小北百貨」的好！　爸媽秒懂：被處罰的小孩少了很多

▲小北百貨。（資料照／記者許凱彰攝）

記者曾筠淇／綜合報導

如果孩子臨時才說隔天上課要帶什麼東西，爸媽可能就會很煩惱，不知道要怎麼辦。因此就有網友發文表示，她當了媽媽之後，便意識到「小北百貨」的方便！貼文曝光後，也引起網友共鳴，「救命商店」、「半夜12點買指北針」。

有網友在臉書社團「爆廢公社」上發文表示，「當爸媽才知道這種感覺！」她在文中放上了小北百貨以及水彩的照片，透露「今天買了水彩，不知道各位爸媽們買過什麼？」

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貼文曝光後，大票網友都分享自己曾買過的東西，「我買過算盤跟圓規」、「半夜買過三角板」、「曾經半夜去買彩色筆」、「你還會再買第二次水彩，跟第三次水彩」、「除了蠶寶寶以外，應該都買得到」、「相信我，無限的橡皮擦是入門款」、「我買過泳褲」、「我買過牙籤，還指定不能塑膠做的」。

還有網友表示，「自從小北百貨出現之後，被家長處罰的小孩少了很多」、「媽：為什麼不早點講？屁孩：我一起床就講了啊」、「有次在泳池排隊進場買票，有家長忘記帶小朋友的泳鏡和泳帽。救生員大哥馬上用台語放送：旁邊小北就有在賣」、「小北真的是爸媽的救星」、「這時候才感受到小北百貨的好」、「晚上10點後、早上6點前，通常是小孩子恢復記憶想起什麼沒有準備的生理時段」。

小北百貨官網指出，小北百貨創立於民國83年，販售上萬種商品，並主打24小時營業、全年無休。