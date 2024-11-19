面試問「水餃是男人還女人」！他機智回1句...主管大笑秒錄取

▲找工作通常須經過主管面試、提問等過程。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

面試的過程常會有意想不到的挑戰發生，面試者只能見招拆招。有面試官面試3名求職者時，詢問「餃子是男人還是女人？」前面兩名求職者都回答不出來，但第3名求職者機智回答，讓面試官起身拍手鼓掌，當場錄取。

根據大陸網站「壹讀」報導，一家跨國企業要招聘銷售主管，由於該間公司實力雄厚，待遇也很好，吸引一大批求職者應徵；而面試官在經過2輪的面試後，從中挑選出了3位比較優秀的面試者，進行最後一輪的面試，出了一道題目為「餃子是男人還是女人？」以此來決定誰能獲得最後的工作機會。

第一位是博士生，他回答，「餃子就是餃子，這是一個根本沒有生命的東西，還有分什麼男人、女人？你搞錯了吧，確定這道問題沒有搞錯？」第二位是一名海歸精英，他回，「請問這個問題與我應聘的工作有什麼關係嗎？如果沒有，我拒絕回答一些這樣拉低我智商的問題。」

第三位面試者則是在職場工作十多年的老鳥，他回應，「其實按道理來說，水餃沒有生命，所以沒有男女之分，但如果從腦筋急轉彎的角度來說，餃子是其實是男人來的，因為餃子有包皮。」

面試官聽完拍手，立刻宣布錄取第三位面試者。面試官直言，銷售主管作為企業中的一個管理層，本來就需要有大膽創新能力的人，還要具有很多的變通思維，而不是需要一個只會讀死書的書呆子，公司請你們來，本來就是為公司解決問題而來。

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