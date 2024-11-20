地獄配菜合體！螢光咖哩加三色豆　他絕望喊：老闆你夠狠

記者黃翊婷／綜合報導

螢光咖哩、三色豆都曾被網友票選為地獄級便當配菜，近日有一名網友分享自己的便當，其中一道配菜竟然是螢光咖哩與三色豆（少了玉米）的綜合體，讓他感到很崩潰，「老闆你夠狠」、「誰來幫我吃掉這道菜」。

▲原PO的便當菜色。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

原PO在臉書「爆廢公社」分享自己的便當菜色，只見最右邊的格子裡裝的是螢光咖哩加三色豆，中間則是茄子，讓他感到很崩潰，「哇，老闆你夠狠！把螢光咖哩跟三色豆（少了玉米）一起煮成一道菜！OMG誰來幫我吃掉這道菜？」

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文章公開之後掀起網友熱議，還被管理員轉貼至爆料公社粉專，大家紛紛留言開玩笑，「茄子我可以，螢光咖哩先不要」、「最左邊那格該不會是炒電話線（炒海茸）吧」、「這便當不能要了」、「這道菜是黃金咖哩燉馬鈴薯佐新鮮炒時蔬」、「老闆很貼心，原本你會有兩道配菜不敢吃，現在只有一道」。

也有部分網友抱持相反意見，覺得這道配菜看起來很好吃，「吃啊，看起來不錯吃」、「這個咖哩感覺不夠螢光，看起來滿好吃的」。「拿來拌飯不錯」、「光是那道菜我可以配兩碗飯」、「負負得正，加起來就會好吃了」。