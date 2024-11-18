找工作電話一直響！她不解「為什麼不用信件」　過來人卻讚：超賺

▲如果在職中卻接到別家公司的電話，可能會有點尷尬。（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

有些人不太喜歡接電話，如果可以選擇的話，一定會優先使用訊息或信件。近日有網友發文表示，她就非常不喜歡接電話，但是求職階段的她，卻一直接到各家公司的電話，為什麼公司不用信件或是訊息發送面試邀請呢？貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「為什麼公司都很喜歡用打電話而不是信件或求職網訊息發面試邀請」為標題發文，提到她其實很不喜歡接電話，尤其是陌生來電。但她最近正在找工作，所以常會接到公司電話、推銷電話，甚至有些公司一打來，就開始講工作內容，並問她有沒有興趣面試？

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原PO認為，這些公司明明就有把職缺掛在徵才網站上了，為什麼還要打電話？而且打過來之後，雖然講了很多工作內容，但卻沒有主動說公司名稱、地點、工作時間、薪資等，讓她很不解。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我在職的情況下有遇過先用訊息問我哪時候方便通話，敲定時間後才會打電話來。這種超貼心不是嗎」、「明明也備註手機跟聯絡時間，而且也都有寫就職中，硬要打電話來真的是很有問題」、「我都直接選擇不接，尤其都寫在職中，平常真的沒時間接電話耶，發邀請有詳細內容不是比較好嗎」。

但也有網友表示，「之前做過人資行政，上級覺得打電話比發邀約有效，雖然很耗時間加上根本沒有面試者是透過電話撈來的，但上級堅持也只能照辦」、「年輕時也不喜歡接電話，但後來覺得接電話比較有效率，前後花個10到20分鐘，省去一個早上或下午，超賺」、「打電話比較快啊」。