藍要修選罷法　中選會曝2擔憂：要審慎考量

▲中選會主委李進勇。（資料照／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨籍的召委徐欣瑩臨時變更20日內政委員會議程，排審《選罷法》。中選會主委李進勇受訪時表示，罷免是憲法保障的公民參政權，有關罷免門檻的設定，都要考量到是不是與憲法衝突，現在立法院幾個版本「都有值得重新思考的地方」。

李進勇提到，有的修法版本要求連署時要附身分證影本，但這牽涉個資保障，尤其詐騙情形嚴重，都會影響人民意願；至於罷免票要多於選舉得票數，這點尤其要審慎考量，因為從選舉後到要罷免投票，至少一年半的時間，用一年半前的民意要來改變當下民意，這樣的基礎是否有當？這是有問題的；另外，選舉投票、罷免投票，兩者投票率不同，要去比較也不合理，希望能再三思考。

民進黨立委今日為阻擋《選罷法》，凌晨4點半集合，7點一到就坐鎮內政委員會會議室中；9點徐欣瑩抵達現場，綠委則開始高喊「不要修選罷法、要審預算」，而藍營則說「要開會、審預算」，雙方於主席台前爆發推擠。

徐欣瑩直接請議事人員宣布出席人數並稱開會，議事人員接著宣讀議事錄後，徐欣瑩便稱休息，並在藍委保護下離開會議室，目前綠營仍持續佔領主席台，委員會仍繼續休息停擺中。

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