《選罷法》藍綠甲動交鋒！　王鴻薇：今天就是要送出委員會

▲內政委員會，民進黨立委清晨進入會議室，占據主席台。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院內政委員會今（20日）排審《選罷法》修正草案，藍委許宇甄上會期撤案的「調高罷免門檻」起死回生，藍綠黨團皆發出甲級動員，民進黨立委凌晨4點半集合，7點一到就坐鎮內政委員會會議室中；黨團首席副書記長王鴻薇約於7點55分抵達先到，離開會議室前則向記者表示，今天就是要送出委員會。

國民黨團擬調高罷免門檻，新增「罷免案同意票須超過被罷免人當選時之得票數」的規定。根據許宇甄的提議版本，罷免通過門檻除維持現行有效同意票數多於不同意票數，且新增須超過被罷免人當選時之得票數之規定，而就職未滿一年者，不得為罷免之提議與連署。

此外，許宇甄也提案，要求連署要附身分證雙面影本、發證日期，該案日前已逕付二讀。

面對藍營針對罷免一方面加嚴連署，一方面提高門檻，民進黨團批評是「史上前所未見、最高、最難的罷免門檻」，根本就是滅了罷免權，徹底閹割憲法保障的公民權，並強調要會全力阻擋。

相較於綠委一早甲動，藍委甲動則發在上午9時。昨有黨團幹部私下透露，今天就是會朝送出委員會為目標；上午7時55左右，王鴻薇入場簽到，事後也說，今天討論完就會送出委員會。

