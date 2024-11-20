藍要成立郭智輝調查委員會　黃國昌批郭「問題很大」：別惱羞成怒

▲民眾黨團召開「反對沒收民權，杜絕幽靈連署」記者會 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

經濟部長郭智輝19日於院會質詢時，與國民黨立委傅崐萁發生口角衝突，使傅崐萁要成立「郭智輝調查委員會」；而郭智輝20日喊話尊重，但「調查委員會調查我，我不知道這個有什麼意義」。針對民眾黨團支持不支持成立「郭智輝調查委員會」，民眾黨團總召黃國昌表示，要看到提案內容才會決定，但也請郭智輝以後好好針對問題回答，別惱羞成怒。

立院國民黨團於19日程序委員會提案成立「郭智輝調查委員會」，要調查郭智輝崇越公司任職期間是否涉及股權移轉相關弊案，最終在與民眾黨團合作下通過，成功排入22日院會討論事項。

而黃國昌、民眾黨團幹事長麥玉珍20日上午臨時召開「反對沒收民權，杜絕幽靈連署」記者會，會後接受媒體訪問。針對國民黨團提案成立「郭智輝調查委員會」，民眾黨團會不會支持？黃國昌回應，民眾黨一定要看到具體提案內容，在黨團會議上討論後，才會清楚表態，因此無法在資訊不足情況下回答問題。

不過，黃國昌也說，撇開要不要成立調查委員會的事情，「郭智輝問題很大，要跟社會好好說明的事情非常多，請他以後好好針對問題回答就好，不要惱羞成怒。」