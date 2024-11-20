國民黨修法提高罷免門檻　劉世芳憂3不利條件：加深政黨惡性競爭

▲立法院內政委員會今排審選罷法修法，藍綠爆發嚴重衝突。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

立法院內政委員會今（20日）排審攸關調整罷免門檻的《選罷法》修正草案，藍綠上午爆發激烈推擠衝突，綠委攻占主席台，輪值召委、國民黨立委徐欣瑩雖宣布開會，但議事人員麥克風被搶走，於是宣布休息。對此，內政部長劉世芳表示，從內政委員會於過去舉辦的公聽會中，可以發現各方學者、黨團代表意見就已不一，因此，內政部希望在社會共識尚未凝聚前，能先維持現狀。

劉世芳分析，憲法保障人民選舉、罷免、創制、複決等公民權，而在政黨高度競爭狀況下提出修正案，恐怕會有3項不利條件。第一，罷免案連署條件趨嚴，會降低人民提出罷免的意願；第二，若罷免通過門檻也加高，依照過去處理選罷法經驗，也會影響到罷免公民權的行使；第三，社會沒共識前，該案會加強社會不同政黨的對立或政治上的緊張。

對於連署需附身份證影本的提案，劉世芳指出，按現行機制，選務機關即可糾錯，來處理不實連署的狀況，但若身分證明要求越來越嚴格，反會降低人民提出罷免的意願。

劉世芳擔憂，不論提高罷免連署條件或通過門檻的提案，若沒有辦法達到共識時，恐怕只會加劇政黨或公民團體的惡性競爭，與社會希望民主憲政秩序穩定與政治健全發展的方向背道而馳，因此，在綜合考量下，內政部認為應維持選罷法現狀。