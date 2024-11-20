郭智輝19億股票轉讓兒子人頭公司？　傅崐萁質詢轟「羞恥」

▲國民黨團總召傅崐萁。（圖／資料照）

政治中心／綜合報導

今(19)日立法院針對台電1000億預算追加案邀請行政院、經濟部及主計處等相關部會進行詢答，國民黨團傅崐萁總召質疑經濟部長郭智輝創辦的崇越科技早在去年就在日本熊本設立辦事處，誓言十年內在日本上市，然後今年接任經濟部長就想把台積電上下游帶去日本的熊本，掏空台灣科技業，到底是台灣的經濟部長還是日本招商局長？同時也抓包郭智輝為了規避陽光法案的監督機制，將自己持有19億元的崇越股票轉讓給兒子掛名的人頭公司，試圖規避財產申報及國家監督。傅崐萁也痛批執政黨能源政錯繆誤，台電110年還有225億元淨利，而近期不到三年卻累計虧損近六千億。

傅崐萁首先詢問卓榮泰院長，過去三年台電增資撥補的紀錄：112年增資1500億，撥補500、113年增資1000億，撥補1000億、114年撥補1000億，三年合計補貼台電5000億，政府說台電追加1000億預算是因為俄烏戰爭導致能源成本上升，例如法國政府補貼能源成本7000億台幣。但翻開既然行政院拿法國當例子，大家就應該把GDP總量及補貼能源的金額比例算出來：台灣GDP為26兆，三年補貼5000億、法國GDP為100兆(3兆美金)，能源補貼7000億、日本補貼能源5500億台幣，但是日本GDP為台灣的四倍，也僅補貼5500億。

傅崐萁表示，台電虧損真正的問題是因為綠能政策的不當及弊案，拿人民的血汗錢來補貼。根據立法院預算中心的評估，台電在110年還有225億的淨利，但從111年開始虧損2265億、112年虧損1999億、113年度虧損1887億，目前累計虧損5954億台幣，這個無底洞政府要填到甚麼時候?

傅崐萁舉例，政府要求撥補台電1000億元，但這1000億如果用在民生上可以讓多少國人受惠？1000億可以讓全國學生營養午餐餐費8年免費、設立500-1000個長照機構、蓋1萬5000戶社會住宅、百萬孩童學前教育免費、全國480萬老人免三年健保費。此外，綠能發展不應該排除核能，全世界都先進國家都在重啟核電，日本明年預計重啟七座核電廠、德國兩座核電廠延後除役、美國支持舊核電推動小核電、韓國延長核電運轉期限、瑞典2045年前興建10座核電廠、英國今年興建兩座核電廠。

傅崐萁強烈質疑，經濟部長郭智輝的能源政策及個人操守。從520就職至今總是有些奇奇怪怪的言論，不僅沒有風骨更沒有腰桿，不敢直言國家需要核電，只會講一些小丑似的無俚頭發言，在菲律賓蓋綠電廠還要有300多公里的海底電線電纜，就算真的砸了幾千億蓋成了光是把電送回台灣平均將耗損33-40%的電力。這樣的政策原來是因為已經有臺灣的綠能集團去那邊插旗了，難不成政府跟特定集團都講好了？

傅崐萁強調，郭智輝之前成立的崇越科技公司資本額僅18.88億台幣，主要業務是半導體材料代理而不是真正的科技研發，本質上就是代理商、批發商。如今郭智輝部長竟然想邀集台積電的上下游廠商進駐熊本，妄想把台積電帶去日本，究竟郭智輝是台灣的經濟部長還是日本的招商局長？美中大戰就是高科技領域的競爭，科技的含金量最高、資金投入最大、人才最多、消費最大，資產最多的族群！如果這些人離開台灣，就是在掏空台灣。因此合理懷疑郭智輝部長還在執行自己的老本行，是否把台灣廠商推向日本再透過崇越賺一筆，還在當董事長幫日本招商。

傅崐萁繼續質疑，郭智輝是否規避監察院的財產申報？自從郭智輝接經濟部長前後便辭去崇越集團的所有職務，也將名下價值19億台幣的崇越股份於4月10日全數轉讓一家資本額只有8000萬的私人投資公司且尚未核准設立的籌備處，但這些股份賺讓給誰？轉讓給郭智輝的兒子郭冠宏為人頭所成立的「高毅投資事業股份有限公司」該公司資本額8000萬台幣，113年4月10日開戶承接股票轉讓，但核准設立日期卻是113年4月24日。郭智輝目前持有該公司99.9%的股份，因此合理懷疑郭智輝的操守，是否利用政策掏空台灣？以公謀私？轉讓股份給兒子成立的公司意圖規避國家監督？

傅崐萁怒斥郭智輝「規避財產申報」，面對指控，郭智輝表示「一切按照法律規定辦理」雖然傅崐萁的發言時間已到，但是他在走下台後，仍舊對郭智輝利用兒子當人頭，痛罵「羞恥」！

