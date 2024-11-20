快訊／藍委稱「何佩珊曾請黨中央要議員閉嘴」　當事人曝對話打臉

▲何博文公布與議員李宇翔對話。（圖／何博文提供）



記者杜冠霖／台北報導

勞動力發展署北分署1名公務員輕生，民進黨新北市議員李宇翔日前踢爆，北分署前分署長謝宜容涉霸凌，謝遭調離降職，引發外界關注。藍委陳菁徽20日爆料，勞動部長何佩珊想掩蓋整件事情，打電話給民進黨副秘書長何博文，請他約束李宇翔。對此，何博文隨後還原line對話截圖，表示過程沒有任何施壓、包庇，一切坦坦蕩蕩，還在Line上勉勵李議員「人命關天、做你該做的」，望外界勿以訛傳訛。

藍委陳菁徽聲稱，她接獲爆料，何佩珊一開始是想要掩蓋整件事情，甚至打電話給民進黨副秘書長何博文，請他好好約束民進黨新北市議員李宇翔，因為李曾經就在那個分署，他想要為這個議題發聲，她質疑，「何部長到底是施壓還是單純聯繫說明，到底有沒有派系鬥爭的意圖？」

對於陳菁徽爆料，何博文表示，自己和何佩珊部長11月11日確實有通話，內容大致如下：第一、部長表達她和李宇翔議員完全不認識，希望透過自己轉達勞動部的作為和立場。第二、該案勞動部將正式啟動行政調查作業，同時會邀請外部人員參加，請李議員放心。

何博文說，第三、部長親自建立辦公室幕僚和李議員的管道，不用擔心任何陳情資料或訊息會遭到隱匿。第四、行政調查報告原則上10天左右會出爐。第五、行政調查報告後續若牽涉司法或其他程序，勞動部也會配合。

何博文表示，以上就是電話內容，自己也如實在11月11日當天轉達給李議員，過程沒有任何施壓、包庇，一切坦坦蕩蕩，他也透出Line的對話截圖，他勉勵李議員「人命關天、做你該做的」，望外界勿以訛傳訛。

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