林思銘被包圍！　5女綠委怒吼齊問「為何急修選罷法？」

記者皮心瑀／台北報導

立法院內政委員會20日臨時變更議程排審《選罷法》，國民黨籍的召委徐欣瑩約9點進入會議室，藍綠開戰，在主席台前擠成一團，混亂中徐欣瑩請議事人員宣布出席人數並稱開會，議事人員接著宣讀議事錄後，徐欣瑩便稱休息，藍委們欲離開，但國民黨團書記長林思銘遭到民進黨女立委們包圍，大聲質問為何變更議程，急修《選罷法》，最終被同黨的丁學忠、黃建賓、徐巧芯等人救出。

▲藍綠為《選罷法》再爆衝突，國民黨團書記長林思銘遭包圍追問為何變更議程。（圖／記者屠惠剛攝）

國民黨團擬調高罷免門檻，新增「罷免案同意票須超過被罷免人當選時之得票數」的規定。根據國民黨立委許宇甄的提議版本，罷免通過門檻除維持現行有效同意票數多於不同意票數，且新增須超過被罷免人當選時之得票數之規定，而就職未滿一年者，不得為罷免之提議與連署。

此外，許宇甄也提案，要求連署要附身分證雙面影本、發證日期，該案日前已逕付二讀。

民進黨立委今日凌晨4點半集合，7點一到就坐鎮內政委員會會議室中；9點徐欣瑩抵達現場，綠委則開始高喊「不要修選罷法、要審預算」，而藍營則說「要開會、審預算」，雙方於主席台前推擠，並在混亂中宣布開會，議事人員宣布完上次議事錄3分鐘後，徐欣瑩則宣布休息，並在藍委保護下離開會議室。

不過，同樣要走的林思銘卻落單了，被民進黨立委吳沛憶、張雅琳、黃捷、王美惠、賴惠員團團包圍，質問為何變更議程、強推《選罷法》，並質疑會議無效，違法開會，更嗆國民黨怕罷免嗎？林思銘最後在其他藍委營救下才脫困。

同樣做為內政委員會召委的民進黨立委張宏陸指出，徐欣瑩宣布程序時，拿的麥克風都是自己帶來的，議事人員怎麼做議事錄，因此會議應屬無效，而民進黨立委吳思瑤也說，依立法院議事規則，所有會議都應要直播給人民觀看，徐欣瑩用的是國民黨麥克風，並沒有連線到直播系統，大家都聽不到她在講什麼，議事人員趨於脅迫下被迫宣讀，這樣的會議當然是無效的。