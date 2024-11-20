選罷法交鋒徐欣瑩混亂中宣布開會　綠控無效：又私帶麥克風！

▲藍綠內政委員會為選罷法交鋒。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨籍的召委徐欣瑩臨時變更20日內政委員會議程，排審《選罷法》，綠營全力阻擋，雙方爆發衝突。混亂中，徐欣瑩宣布開會，但民進黨立委們指控，徐欣瑩用的是國民黨麥克風，此次會議應屬無效。

民進黨立委今日凌晨4點半集合，7點一到就坐鎮內政委員會會議室中；9點徐欣瑩抵達現場，綠委則開始高喊「不要修選罷法、要審預算」，而藍營則說「要開會、審預算」，雙方於主席台前推擠。

▲內政委員會藍綠衝突，召委徐欣瑩遭抗議。（圖／記者屠惠剛攝）

面對綠委包圍，徐欣瑩直接請議事人員宣布出席人數並稱開會，議事人員接著宣讀議事錄後，徐欣瑩便稱休息，並在藍委保護下離開會議室。

民進黨立委張宏陸指出，徐欣瑩宣布程序時，拿的麥克風都是自己帶來的，議事人員怎麼做議事錄，因此會議應屬無效，而民進黨立委吳思瑤也說，依立法院議事規則，所有會議都應要直播給人民觀看，徐欣瑩用的是國民黨麥克風，並沒有連線到直播系統，大家都聽不到她在講什麼，議事人員趨於脅迫下被迫宣讀，這樣的會議當然是無效的。

此次內政委員會國民黨團有意將《選罷法》送出委員會，擬調高罷免門檻。根據國民黨立委許宇甄的提議版本，罷免通過門檻除維持現行有效同意票數多於不同意票數，且新增須超過被罷免人當選時之得票數之規定，而就職未滿一年者，不得為罷免之提議與連署。

此外，許宇甄也提案，要求連署要附身分證雙面影本、發證日期，該案日前已逕付二讀。