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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

當眾辱罵同仁、遣散不聽話員工　徐巧芯爆我駐沙國代表處也涉霸凌

▲▼立委徐巧芯。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨立委徐巧芯。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

勞動部勞動力發展署北分署1名公務員輕生引發關注。藍委徐巧芯今（20日）質詢外交部時也秀出一封檢舉函，徐指出，有外交部同仁踢爆，駐沙烏地阿拉伯代表處高層張某某有霸凌相關情事，包含當眾辱罵同仁、資深員工不聽話就直接解雇、強迫同仁買單等等，並要求外交部徹查。外交部次長田中光則回應，外交部絕對公正調查、絕不護短，如果做錯絕對會懲罰，具體完整調查結果會在一個月內提出。

外交部次長田中光今趕赴立院報告並備質詢，藍委徐巧芯質詢時秀出一張陳情信，並指出，職場遭受霸凌時，被害者不敢具名，自己也接到外交部同仁檢舉，駐沙烏地阿拉伯代表處高層張某某有霸凌相關情事，包含：第一、當眾羞辱員工、製造內部恐懼，若資深員工不聽話會直接解雇，這外交部很好查詢，看有沒有資深員工突然被解雇。不見得受害人要出來講，可以透過交叉比對機制看檢舉是否為真。

徐巧芯指出，第二、多次跟同仁爆發衝突、在公開場合辱罵員工，造成員工心理壓力，這不需要當事人出來申訴，有無辱罵員工，去沙國代表處一個一個問，總會有人願意回答這個問題，就知道他是被誣賴的還是真有其事。

徐巧芯續指，第三、強迫贊助、逼迫同仁為其買單，為補足代表處短缺經費，強迫同仁墊款、並使用經費補助，破壞機構紀律也傷害同仁權益。第四、沙國禁止飲酒，但張某某有飲酒習慣，所以找同仁陪他喝酒，會對我國整體外交形象造成嚴重損害，也可能引起當地政府及宗教界不滿，這很好查核，只要有喝，就違反沙烏地阿拉伯的教義，對代表處來說很嚴重。

徐巧芯強調，這幾件事情很好查核，帳目混亂、非法濫用資金，外交部應該透過相關會計查核確認，且該員還反覆強迫同仁陪同外出採購，導致同仁無法在本職工作，且這位重要高層解雇兩名重要員工，更非法遣返菲律賓籍員工並扣押護照，不僅違反國際勞工法規，還對國際形象損害非常嚴重。

徐巧芯表示，相關指控非常具體，即便受害者本人沒有或不敢站出來，剛才所提出的這些資料，相信從外交部直接調查也能夠確認是否為真。徐巧芯也當場把檢舉信交給次長，徐強調，信中有提到被檢舉人的職位跟真實姓名，請外交部兩周內提供報告，調查霸凌是否存在，如果不是事實也不要誣賴，但外交部應該詳加確認。

外交部次長田中光回應，外交部絕對公正調查、絕不護短，如果做錯絕對會懲罰，但時間上還要約詢當事人，兩周內可以有初步了解跟相關事證調查，具體完整調查結果一個月內提出，這個問題非常重要，對國家形象跟受害者都不是好事，一定盡全力做詳細且公正的調查。

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關鍵字：

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