香港47人案遭判刑　洪申翰呼籲：立即釋放民主人士

▲立委洪申翰。（圖／記者李毓康攝）



記者皮心瑀／台北報導

香港民主派初選案19日宣判刑期，其中，香港大學法律學院前副教授戴耀廷被判10年最重；前香港眾志秘書長黃之鋒判56個月，是刑期最輕的被告之一。民進黨立委洪申翰說，在中共眼中，居然連一場初選都能「串謀顛覆國家政權」，呼籲，47人追求民主無罪，立即釋放47位民主人士，接下來，他也會提醒相關部會，要提出能立即支援港人的準備。

洪申翰表示，這47人，他們只是在2021年投入民主派內的初選，希望能夠再一次的深化民主，甚至擴大民主陣營在香港的影響力，當時這場初選號召出61萬的香港人參與，但這麼簡單的初選，卻遭中共以「串謀顛覆國家政權」的罪名抓捕、起訴與判刑。

洪申翰指出，在2019年年底的那場區議會的選舉民主派大勝後，竟然會在不到幾年的時間，香港會變成大家已經認不出來的香港。中共的「50年不變」以及「一國兩制」就是一場騙局，中共就是要「一國一制」，根本不存在「一國兩制」的空間。

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洪申翰強調，大家看清楚，這才是中共的真面目，這就是中共對民主擁護者打壓與政治追捕的真實狀況，不該再對中共抱持任何希望，「在這裡我還是要再度呼籲，47人追求民主無罪，立即釋放47位民主人士。接下來，我也會提醒相關部會，要提出能立即支援港人的準備。」