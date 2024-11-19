中美代表聯合國激辯！　耿爽皺眉推麥克風「二次回擊」美代表

記者魏有德／綜合報導

聯合國安理會於當地時間18日舉行烏俄衝突爆發1000天高級別會議，會議中，大陸駐聯合國副代表耿爽與美國駐聯合國大使琳達湯瑪斯－格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）及副大使伍德（Robert Wood）就烏俄衝突的「背後力量」展開激烈言詞交鋒。耿爽兩次回擊美國的說法後，甚至表情嚴肅地用力推了推桌上的麥克風，嚴正立場。

▲大陸駐聯合國副代表耿爽。（圖／翻攝央視）

《新華網》報導，耿爽在安理會烏克蘭問題高級別公開會上表示，烏克蘭危機當前正處在關鍵時刻，「一方面，地面戰事仍在持續，人道危機日益嚴重，外溢影響不斷加劇，衝突雙方相互襲擊呈擴大態勢；另一方面，國際社會圍繞烏克蘭危機的討論愈發向談判聚焦，各國人民對和平的期盼越來越強烈，國際社會推動實現和平的條件正在逐步累積。」

▲美國駐聯合國代表湯瑪斯－格林菲爾德。（圖／翻攝央視）

美國代表湯瑪斯－格林菲爾德在發言時表示，呼籲聯合國另一個常任理事國「中國」，「停止在歐洲大陸助長戰爭，停止向俄羅斯提供軍民兩用物資，停止重複使用俄羅斯的說詞，來替這場戰爭辯護！因為這沒有任何正當理由。」

耿爽隨即回應稱，對此堅決反對，「烏克蘭的危機爆發與持續至今，與美國有很大關係，未來能否早日停火止戰，實現政治解決，在相當程度上取決美方態度和表現，希望美方所作所為，經得起後人的評說與歷史的檢驗。」

▲美國駐聯合國副代表伍德。（圖／翻攝央視）

針對耿爽的說法，伍德也隨後跳出來回應，他表示，美國不會忽視中國對俄羅斯軍事工業基礎上的支援，「我們將繼續點名並譴責中國和其他國家，對俄羅斯侵略烏克蘭戰爭的支持，眾所週知且無需提醒的是，這場戰爭公然違反《聯合國憲章》，不能一邊宣稱支持烏克蘭主權與領土完整，一邊同時採取行動削弱上述兩者。」

伍德強調，對於「中國同事」的相關說法，相反的是，中國與俄羅斯「無限上綱」的夥伴關係，俄羅斯又對烏克蘭進行非法的侵略戰爭，「這才將受到歷史的審判，結果無疑將非常糟糕！」

面對伍德的發言，耿爽二次回應時強調，先請「美國同事」在發言前了解當前的形勢，就是要求和平的呼聲，高過叫囂戰爭的鼓譟，推動團結合作的努力，高過挑動對立對抗的圖謀，「希望我的美國同事能明白，刻意擴大危機，延長戰爭，藉機打壓其他國家，推進自身地緣戰略，這種圖謀，不會得逞！」

從影片中可以發現，耿爽發言時，全程眉頭深鎖，不時還看著坐在旁邊的美國代表及副代表，兩次發言結束時，還用力地把麥克風推回原來的位置，藉此表明對美國發言不滿的態度。