香港民主派47人案宣判　黃捷：沒有誰比較溫和就能逃過一劫

▲立委黃捷。（圖／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

香港民主派初選「47人案」19日宣判，共有45人遭控「串謀顛覆國家政權罪」宣判4至10年刑期。民進黨立委黃捷對此向港府表達嚴厲譴責，「我要提醒國人的是，47人案中，幾乎包含香港非建制派的所有政治光譜，並沒有因為誰比較溫和，就能逃過一劫。」

綜合港媒報導，香港民主派在2020年舉辦初選時，被指曾協議若民主派能取得過半議席，會無差別否決預算案，以癱瘓政府。47人涉嫌組織及參與的人士事後被控香港《國安法》的串謀顛覆國家政權罪，其中31人認罪，其餘16人經審訊後，14人被裁定罪成。

有罪的45人今日在西九龍法院判刑。戴耀廷、鄒家成判刑最重，分別為10年及7年9個月有期徒刑，其餘何桂藍、趙家賢等被判7年，區諾軒6年9月，其餘被告約51個月起，即約4年以上。

黃捷說，在香港，只因為參與選舉，就會被起訴，對於今天香港民主派初選案的判刑結果，她要表達對港府的嚴厲譴責，也為死去的香港民主感傷。

黃捷指出，這起案件是香港國安法實施後，首宗顛覆國家政權罪案件，也是涉及《國安法》被告人數最多。香港人一直以來要求的，只是合理的選舉制度，這是屬於人民最基本的權利，但港府卻不斷打壓人民、侵害民主人權。

黃捷表示，上個會期，她曾經協助黨團草擬決議案，以立法院名義譴責中國，並聲援香港民主。可惜的是，藍白後來各自提出的版本中，非旦不譴責始作俑者中共，反而先痛罵台灣政府沒做好。

黃捷強調，47人案中，幾乎包含香港非建制派的所有政治光譜，並沒有因為誰比較溫和，就能逃過一劫。面對中共極權，台灣人千萬不要再有不切實際的政治幻想，更要有意識地守護珍貴的民主。