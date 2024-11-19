　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

香港47人案宣判　陸委會籲港府停止政治打壓、釋放遭關押人士

▲▼佔中九子之一的戴耀廷（左二）。（圖／達志影像／美聯社）

▲戴耀廷（左二）被視為「首要分子」，判刑10年。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡紹堅／台北報導

香港民主派初選「47人案」19日宣判，共有45人被判刑，帶頭的戴耀廷遭判刑10年最重，刑期較輕的黃之鋒也被判了4年8個月。對此，陸委會下午發出新聞稿表示，我方高度關切身陷囹圄及遭判刑的香港民主派人士，並深感不捨，「呼籲港府保障自由人權，停止政治打壓、釋放本案遭關押人士。」

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

陸委會指出，港府以「港版國安法」中的「串謀顛覆國家政權」罪名，起訴2020年參與香港立法會初選的47名民主派人士，包括學者、律師、記者、社工、區議員等，其中多人甚至在未審判確定的情況下，被羈押長達3年。

陸委會提到，國際社會高度關切案件發展，屢次呼籲當局停止政治檢控、釋放被捕人士，而今47人中仍有45人遭定罪，對於這樣的結果，全球愛好民主自由的人士均深感不捨與沉痛，並對香港環境惡化感到強烈的遺憾。

陸委會強調，近年來諸多國際評比及層出不窮的案例，均顯示香港的民主、自由、人權每況愈下，已對香港國際形象造成負面影響，「港方應尊重並保障港人的公民權利、表意自由，以及司法人權，以免香港優勢不斷流失，國際形象日益沉淪。」

▼黃之鋒判刑較輕，但也達到4年8個月。（圖／路透社）

▲黃之鋒和周庭抵達法院。（圖／路透社）

香港大學法律學院前副教授戴耀廷2020年在香港《蘋果日報》發文提出「攬炒十步曲」，計劃在民主派成功取得35席前後推動，透過否決所有撥款申請和財政預算案癱瘓香港政府，令香港特首下台，最終目標是導致西方國家制裁中國政府。

這造成47名民主派人士被控「串謀顛覆國家政權罪」，香港法院19日宣判，45人被判刑，其中，戴耀廷、區諾軒、趙家賢及鍾錦麟被列為案件的「首要分子」，刑期分別為10年、6年9個月7年以及6年1個月。

其餘41人全被列為「積極參加者」，刑期為4年2個月至7年9個月，其中，鄒家成判刑7年9個月、林卓廷及梁國雄判刑6年9個月、黃之鋒判刑4年8個月、胡志偉及朱凱廸判刑4年5個月、毛孟靜及譚文豪判刑4年2個月。 

▼香港民主派初選案宣判結果（節錄）。（圖／記者陳冠宇製）

▲▼香港民主派初選案宣判結果（節錄）。（圖／記者陳冠宇製）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
基隆男打「流感+新冠」疫苗！　5hrs後口吐白沫身亡
40多歲女染流感亡！咳一周才就醫　急診當天過世
批評金與正！北韓居民怒「無知女人懂個屁」　全家人隔天被消失
余天自爆賣掉8間房！　怨民進黨：欠我太多
30死囚「評議簿」竟銷毀！　吳宗憲：他們隨時可以要求回家
泡麵土地公廟爆紅　2女搬整箱+搜刮20碗！廟方氣炸

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

史上第一次！綠委想撤自己提案也被擋　林國成喊：會回去溝通

香港47人案宣判　陸委會籲港府停止政治打壓、釋放遭關押人士

「民進黨欠自己太多」　余天爆內幕：曾答應要給他公視董事長

邀5藍委討論《財劃法》達共識　蔣萬安：不需要3％首都加給

分署長涉霸凌僅調職　黃國昌：如此「懲處」有認真查？

備詢被問「疑美論」　卓榮泰：不存在也不該被討論

30死囚「評議簿」竟銷毀！　吳宗憲：他們隨時可以要求回家

台灣成美國第5大留學生來源地　比去年成長6.1%

香港47人國安法宣判　總統府聲援：打破承諾證明一國兩制不可行

勞動部稱「分署長行為非同仁輕生直接理由」　王婉諭轟：邏輯破洞

3分砲猛炸！中華11比3勝澳洲　「隊史首闖4強」晉級前進東京

郭哲敏「改裁1億元交保」　錢帥君73分鐘扛5千萬現身

陸萌娃穿尿布猛練霹靂舞　爸一旁「習以為常」陪姐玩

中華隊7投聯手2比0完封古巴　連勝氣勢邁向東京！

#中華隊 11比3勝澳洲隊　「隊史首闖4強」晉級前進東京

台澳比賽場上轉播日古戰　大巨蛋球迷集體隔空應援

中華隊首闖4強創12強賽最佳名次 賽前被評倒數第2｜20241118 ET午間新聞

撞碎幸福家庭…公車女駕駛「現場燦笑玩手指」！事後喊：失憶了

駕駛公車撞碎幸福家庭！　她「燦笑玩手」事後稱：失憶了

中華隊前進東京跳「勝利之舞」　陳傑憲一一點名！球迷喊跳不夠

史上第一次！綠委想撤自己提案也被擋　林國成喊：會回去溝通

香港47人案宣判　陸委會籲港府停止政治打壓、釋放遭關押人士

「民進黨欠自己太多」　余天爆內幕：曾答應要給他公視董事長

邀5藍委討論《財劃法》達共識　蔣萬安：不需要3％首都加給

分署長涉霸凌僅調職　黃國昌：如此「懲處」有認真查？

備詢被問「疑美論」　卓榮泰：不存在也不該被討論

30死囚「評議簿」竟銷毀！　吳宗憲：他們隨時可以要求回家

台灣成美國第5大留學生來源地　比去年成長6.1%

香港47人國安法宣判　總統府聲援：打破承諾證明一國兩制不可行

勞動部稱「分署長行為非同仁輕生直接理由」　王婉諭轟：邏輯破洞

78公斤黑歷史曝！正妹新人「為了五月天」狂減30公斤出道

超人氣Coser賭輸全脫了　「渾圓露骨照」免費看粉絲全嗨翻

11歲童騎腳踏車外出未歸　家長著急求助…潮州警1小時後找回

每天看200部A片！男大生1原因陷「瘋狂手淫+多人運動」恐怖性成癮

最慘綠帽夫！妻偷拍性愛片給小王　他6年後收「床戰硬碟」崩潰

全球首座無人機空戰中心　尼米茲級航母「布希號」完成海試

志願役「提高加給」超香？免考試+終身俸　在職公務員：想簽了

明年航空貨運長約價看漲　但現貨價、中美與中歐航線疑慮高

大專棒球聯賽94校爭霸 四組120隊挑戰榮耀

史上第一次！綠委想撤自己提案也被擋　林國成喊：會回去溝通

疑男女糾紛…長髮熱褲女抬腿猛踹！　持拖把「狂砸路邊BMW」3分鐘

政治熱門新聞

中華隊前進東京　賴清德喊話了

勞動部稱長官霸凌非下屬輕生直接理由　王婉諭轟：邏輯破洞

柯1決策害大巨蛋漏水？蔣萬安這樣說

被綠酸被摸很舒服　陳智菡深夜回擊

30死囚「評議簿」竟銷毀！　吳宗憲：他們隨時可以要求回家

我國擬增編愛國者飛彈營佈防花東！　台美低調運作

勞動部霸凌輕生案！2周沒給交代　藍委轟：不敢動土皇帝？

台灣民意基金會民調／首次執政困境？　賴清德聲望42.8%上任來最低

沈富雄勸「柯文哲該壯士斷腕」　蔡正元駁斥：有這麼蠢的政黨嗎？

遭抗議修憲訴法　翁曉玲再戰上百名律師

勞動部稱員工死因非霸凌　王鴻薇怒了

傳柯自爆辭黨魁　黃國昌：夠了沒？

草屯鎮長簡景賢猝逝　許淑華嘆：壯志未酬

法院認定婦聯會是「國民黨附隨組織」　須付178.9億脫離

更多熱門

相關新聞

港47人案／事隔3年半　有人獄中結婚　有人從政治隱退

港47人案／事隔3年半　有人獄中結婚　有人從政治隱退

香港民主派初選47人案今（19）日判刑，45位罪成被告現年27至68歲，在過去逾3年半因案保釋或須還押。每個人的際遇迥異，有人在獄中結婚，有人痛失摯親；有人無悔當初，有人從政治隱退。

港47人案／一文看懂香港民主派初選「串謀顛覆」案

港47人案／一文看懂香港民主派初選「串謀顛覆」案

香港47人國安法宣判　總統府聲援：打破承諾證明一國兩制不可行

香港47人國安法宣判　總統府聲援：打破承諾證明一國兩制不可行

港47人案／民主派初選案宣判　戴耀廷判10年最重、黃之鋒56個月

港47人案／民主派初選案宣判　戴耀廷判10年最重、黃之鋒56個月

港民主派47人遭控「顛覆國家」宣判 「劍齒虎」待命...上百人排隊旁聽

港民主派47人遭控「顛覆國家」宣判 「劍齒虎」待命...上百人排隊旁聽

關鍵字：

香港47人案民主派初選案陸委會香港戴耀廷黃之鋒

讀者迴響

熱門新聞

開試乘車載父母！21歲女「未買先撞」車頭全撞爛

中華戰古巴「場邊學生」1行為　日本主播驚呆無語

漁民意外「捕獲」美軍核潛艇

「做愛、打砲」差很大　醫揭高潮關鍵

台灣校園A片驚見嘉義某高中課桌椅　校方氣炸喊告

最不建議吃燙青菜！醫吐原因　「激推1煮法」營養全保留

他臉書留言「C5H5Na」　下場慘了！

恭喜中華隊晉級　古巴沒達到預期

7萬股民哭哭！廷鑫、昶虹今終止上市　股票淪壁紙

腸癌末期男「每天吃半碗菇」！2年半未復發　醫曝關鍵點

賽程超不利！中華隊4強賽「全被排客場」　原因曝光

川普上任將宣布：美國進入緊急狀態

土耳其強震「台灣8000萬善款」扣1年沒給　募款真相被踢爆

快訊／中華隊帶4勝晉級辜董爽發4千萬

慶中華隊前進東京！手搖飲今天飲料買1送1

更多

最夯影音

更多

3分砲猛炸！中華11比3勝澳洲　「隊史首闖4強」晉級前進東京

郭哲敏「改裁1億元交保」　錢帥君73分鐘扛5千萬現身

陸萌娃穿尿布猛練霹靂舞　爸一旁「習以為常」陪姐玩

中華隊7投聯手2比0完封古巴　連勝氣勢邁向東京！

#中華隊 11比3勝澳洲隊　「隊史首闖4強」晉級前進東京

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面