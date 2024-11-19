香港47人案宣判　陸委會籲港府停止政治打壓、釋放遭關押人士

▲戴耀廷（左二）被視為「首要分子」，判刑10年。（圖／達志影像／美聯社）



記者蔡紹堅／台北報導

香港民主派初選「47人案」19日宣判，共有45人被判刑，帶頭的戴耀廷遭判刑10年最重，刑期較輕的黃之鋒也被判了4年8個月。對此，陸委會下午發出新聞稿表示，我方高度關切身陷囹圄及遭判刑的香港民主派人士，並深感不捨，「呼籲港府保障自由人權，停止政治打壓、釋放本案遭關押人士。」

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

陸委會指出，港府以「港版國安法」中的「串謀顛覆國家政權」罪名，起訴2020年參與香港立法會初選的47名民主派人士，包括學者、律師、記者、社工、區議員等，其中多人甚至在未審判確定的情況下，被羈押長達3年。

陸委會提到，國際社會高度關切案件發展，屢次呼籲當局停止政治檢控、釋放被捕人士，而今47人中仍有45人遭定罪，對於這樣的結果，全球愛好民主自由的人士均深感不捨與沉痛，並對香港環境惡化感到強烈的遺憾。

陸委會強調，近年來諸多國際評比及層出不窮的案例，均顯示香港的民主、自由、人權每況愈下，已對香港國際形象造成負面影響，「港方應尊重並保障港人的公民權利、表意自由，以及司法人權，以免香港優勢不斷流失，國際形象日益沉淪。」

▼黃之鋒判刑較輕，但也達到4年8個月。（圖／路透社）



香港大學法律學院前副教授戴耀廷2020年在香港《蘋果日報》發文提出「攬炒十步曲」，計劃在民主派成功取得35席前後推動，透過否決所有撥款申請和財政預算案癱瘓香港政府，令香港特首下台，最終目標是導致西方國家制裁中國政府。

這造成47名民主派人士被控「串謀顛覆國家政權罪」，香港法院19日宣判，45人被判刑，其中，戴耀廷、區諾軒、趙家賢及鍾錦麟被列為案件的「首要分子」，刑期分別為10年、6年9個月7年以及6年1個月。

其餘41人全被列為「積極參加者」，刑期為4年2個月至7年9個月，其中，鄒家成判刑7年9個月、林卓廷及梁國雄判刑6年9個月、黃之鋒判刑4年8個月、胡志偉及朱凱廸判刑4年5個月、毛孟靜及譚文豪判刑4年2個月。

▼香港民主派初選案宣判結果（節錄）。（圖／記者陳冠宇製）

