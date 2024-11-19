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曝「蔡賴民調死亡交叉都在11月」　黃揚明：爭取中間選民徒勞無功

▲蔡英文、賴清德出席中常會。（圖／記者林敬旻攝）

▲賴清德、蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

台灣民意基金會今（19日）公布最新民調，42.8%民眾贊同賴清德處理國家大事的方式，但和上月相比，大幅下滑 5.8 個百分點。對此，媒體人黃揚明表示，蔡賴首任民調死亡交叉都發生在11月，巧合還是宿命？他分析，民調展現出警訊，賴清德帶領的卓榮泰內閣只能鞏固同溫層，要爭取中間選民幾乎徒勞無功，接下來，賴政府要開多少戰場，將決定未來一年的民意走向。

黃揚明表示，台灣民意基金會今天公布的11月最新民調，總統賴清德聲望與行政院長卓榮泰內閣滿意度都發生5月就職以來，首次滿意度低於不滿意度的「死亡交叉」現象。

黃揚明表示，民調報告中也附上了蔡英文前總統2016年上任後首次聲望死亡交叉也發生在2016年11月，這是巧合嗎？

黃揚明分析，比較蔡賴兩人上任前半年的聲望趨勢，蔡英文當時開高走低，在半年內從驚人的69.9%跌至41.4%，掉了28.5個百分點，堪稱雪崩。蔡英文第一任總統大選時得票率為56.12%，因此當聲望跌至5成以下，對蔡英文就是重大危機，當年，蔡英文政府沒有正視此一警訊，續推一例一休等爭議法案，最終導致2018選戰潰敗。

黃揚明指出，現在賴清德的聲望贊同度則是從58%掉至42.8%，基本上，身為一位得票率40%的總統，現在的42.8%並不算太差，尤其卓榮泰的滿意度為39.9%，幾乎就是4成的死亡線邊緣，只能說現在綠營的同溫層效應非常強大。

黃揚明認為，這次民調展現出的警訊是，賴清德帶領的卓榮泰內閣只能鞏固同溫層，要爭取中間選民幾乎徒勞無功。這也就可以解釋為什麼賴清德上周三中常會要主動針對波波醫師、陳啓昱潛逃等議題表態。

黃揚明說，就職滿半年，已無施政蜜月期，內政民生議題絕對是關鍵中的關鍵。自己個人觀察，賴清德上任至今幾乎只有透過公開演說「單向」說明，媒體能對他提問的機會，除了少數親綠媒體人的專訪，幾乎是零，賴清德要不要效法蔡英文「迴廊談話」，增加即時回應時事議題的機會，值得繼續觀察。

最後，黃揚明強調，接下來，賴清德政府要開多少戰場，決定了未來一年的民意走向，但綠營也許會效法蔡英文2019年的民調回春效應，主打更強力的「抗中保台」路線，至少守住同溫層，進而掩飾施政的不堪。

▼蔡英文、賴清德總統首次任期，民調死亡交叉都發生在11月。（圖／台灣民意基金會提供）

▲▼蔡英文、賴清德總統首次任期，民調死亡交叉都發生在11月。（圖／台灣民意基金會提供）

▲▼蔡英文、賴清德總統首次任期，民調死亡交叉都發生在11月。（圖／台灣民意基金會提供）

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