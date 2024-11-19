台灣民意基金會／朝野持續衝突對立　46.8%認為民進黨應負較大責任

▲立法院本會期依舊衝突不斷。（圖／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

台灣民意基金會公布11月民調，面對大選後朝野衝突不斷，數據顯示，46.8%民眾認為做為執政黨的民進黨應負較大的責任，認為國民黨與民眾黨應負責的為27.9%。

根據調查，針對「賴政府上台迄今已五個多月，行政權與立法權衝突不斷，朝野政黨持續對立，誰應負較大的責任？執政黨或在野黨？」結果發現46.8%認為民進黨應負較大的責任，27.9%認為國民黨與民眾黨應負較大的責任，9.1%認為朝野責任相當，9.5%沒意見，6.8%不知道、拒答。換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，幾乎一面倒認為執政的民進黨對過去五個月台灣政局衝突不斷應負較大責任。

台灣民意基金會董事長游盈隆分析，經過近半年朝野對立衝突不斷，政局擾攘不安，執政的民進黨確定在民意的戰場上輸了。如果明天在野黨發動倒閣，總統賴清德順勢解散立法院，重新改選，形勢將明顯不利民進黨。

進一步交叉分析發現，從年齡層看，不分老少，每一個年齡群組都顯示，多數人都將朝野持續對立衝突歸咎於民進黨。具體地講，20-24 歲，五成歸咎民進黨，二成二歸咎在野黨，二成朝野各打五十大板；25-34 歲，五成六歸咎民進黨，二成歸咎在野黨，一成朝野各打五 十大板；35-44 歲，四成五歸咎民進黨，二成八歸咎在野黨，9.1%朝野各打五十大板；45-54 歲，五成歸咎民進黨，二成九歸咎在野黨，9.6%朝野各打五十大板；55-64 歲，五成四歸咎民進黨，三成一歸咎在野黨，4.9%朝野各打五十大板；65 歲及以上，三成三歸咎民進黨，三成一歸咎在野黨，8.5%朝野各打五十大板。而從地區來看，只有台南市民多數歸咎在野黨，其他五都16 縣市都呈現多數歸咎民進黨。

本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣 設計、電話訪談、資料清理與統計分析。訪問期間是 2024 年 11 月 11-13 日，共三天;對象以全國為範圍的二十歲以上成年 人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣(dual-frame random sampling)，市話 70%，手機 30%。有效樣本 1017 人，市話 712 人，手機 305 人；抽樣誤差在 95%信心水準下約正負 3.07 個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。