賴清德視察台大癌醫中心　目標6年癌症標準化死亡率要降三分之一

▲總統賴清德19日前往台大癌醫中心視察，關心與了解台大推動癌症防治工作現況，而他也是首位到台大癌醫中心視察的總統。（圖／總統府提供，下同）



記者陶本和／台北報導

健康台灣推動委員會第二場將在本月登場，總統賴清德19日前往台大癌醫中心視察，關心與了解台大推動癌症防治工作現況，而他也是首位到台大癌醫中心視察的總統。賴政府上任後，挹注資源推動癌症防治，目標是2030年，也就是6年後，癌症標準化死亡率要降低三分之一。

賴清德抵達癌醫中心後，先由台大醫院癌醫中心分院院長楊志新簡報「癌症治療與預防旅程」、健保署長石崇良簡報「國家癌症現況與策進作為」，隨後再前往視察復健中心、支氣管鏡室、ICU加護病房、癌症資源中心、藥劑室等。

據統計，癌症已連續42年蟬聯國人十大死因之首，是全球健康挑戰之一。因此，賴清德上任後兌現選前承諾，建置「百億癌症新藥基金」，並於總統府內成立「健康台灣推動委員」，集結與聽取各界意見。

此外，賴政府也持續挹注資源推動癌症防治，如增加明年癌症篩檢預算40億元，擴大篩檢年齡範圍、調高補助費用，提高早期癌症篩檢率，逐步提升追陽率，同時聚焦基因檢測與精準醫療，並新增癌症基因檢測項目納入健保等，目標是2030年癌症標準化死亡率降低三分之一。





楊志新表示，賴清德是第一位前來台大癌醫中心的總統，對於總統以具體行動展現關心非常感動。他也分享，台大癌醫中心相當重視癌症病友診治旅程（Patient Journey），滿足癌友在診治過程中的所有需要，如前期提供癌友第二意見諮詢服務，治療階段則透過手術、放射線、藥物等基礎但最尖端的治療方法，同時搭配臨床試驗、共病治療，為癌友打造一個多專科、多領域的協同照顧團隊。

賴清德視察癌醫中心時，也為正在接受癌症治療的癌友溫暖打氣，對於癌友努力抗癌的精神，不捨表示「非常欽佩」，並承諾未來政府將持續積極推動癌症防治工作。賴清德上週前往師大附中，關心青年學子心理健康議題，今再前往台大癌醫中心，借鏡台大頂尖經驗，預期有關癌症防治與心理健康議題，都將成為即將登場的委員會聚焦議題之一。