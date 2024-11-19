蔡英文將出訪加拿大　藍委：賴清德要習慣卸任元首的外交突破

▲李彥秀。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

前總統蔡英文繼10月中出訪歐洲後，將於22日至24日赴加拿大。國民黨立委李彥秀今（19日）表示，相較於前總統陳水扁、馬英九、蔡英文，都在就任三個月內出訪友邦，即將上任滿半年的賴清德顯得「靜悄悄」，未來賴清德恐怕要更習慣「卸任元首」的外交突破，以及野生蔡英文台灣趴趴走。

李彥秀表示，蔡英文十月中旬出訪歐洲，成為首位到訪歐盟總部「所在地」並進入歐洲議會的台灣卸任元首，蔡英文也將在22日至24日出訪加拿大，領取「馬侃公共事務領袖獎章」，並發表演說。

李彥秀指出，令人矚目的是，CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）即將於25及26日在加拿大舉辦，卸任不到半年，蔡英文連續出訪歐洲與美洲重要國家，還特別選在CPTPP執委會舉辦前出訪東道國，顯然是非常細緻的設計安排；另一個有趣的政治小序曲，17日蔡英文低調前往台南，參加英系幹部告別式，原本並沒有受到特別的矚目，結果賴清德嫡系子弟兵林俊憲不僅現身陪同，還大打「小英牌」，PO文強調「蔡主席也是我的老闆之一」「她總是溫暖的關心身邊的每一個人」。

李彥秀說，相對於蔡英文首次出訪歐洲前，賴清德特別在官邸會見，凸顯總統的角色，還指派黃重諺隨行，未來賴清德總統恐怕要更習慣「卸任元首」的外交突破，以及野生蔡英文台灣趴趴走。相較於前總統陳水扁、馬英九、蔡英文，都在就任三個月內出訪友邦，即將上任滿半年的賴清德顯得「靜悄悄」，可能是顧慮美國總統大選與就職，可能是考慮過境美國的規格，也可能是要避開蔡英文出訪歐美的鋒芒。

李彥秀建議賴清德真的不用考慮太多，元首出訪不僅維繫友邦的邦誼，更能凸顯台灣經濟與民主成就，不論是明年初親自參加帛琉總統惠恕仁在就職，或是近期出訪南太3友邦，過境夏威夷或關島都是最適當、最合理的安排，JUST DO IT，踏出第一步，建立與美方良好的互動與默契，未來的元首外交空間才會更寬廣。

