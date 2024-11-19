「民進黨欠自己太多」　余天爆內幕：曾答應要給他公視董事長

▲前立委余天、總統賴清德。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

前民進黨立委、國策顧問余天17日接受專訪，他表示，政治就像「笑面虎」，當自己紅的時候，別人承諾什麼、求你什麼，等到做完了，發現都只是說說而已，要自己厚臉皮去討才有。他透露，民進黨答應過自己很多次，本來他要求，如果疼他就把他弄到公視，搞到後來也沒有，而這次立委退選，本來也答應說要給一個基金會，結果也沒有，只給了一個國策顧問，民進黨對他的虧欠要算起來，真的欠了好多。



余天接受節目「話時代人物」專訪，談到從政之路，他表示，自己在58、59歲時，民進黨有人找他父親，父親建議他參選新竹市長或立委，後來父親也跟民進黨講好，安排他參選三重立委，早期國民黨在那裡實力堅強，他當時想說不然就拚看看。

余天表示，太太李亞萍當時一直反對他參選，而且她的父親更是老國民黨、黃埔軍校畢業，但他對老婆說「爸爸都決定了，妳吵得贏他嗎」，結果李亞萍被他說一說也沒辦法，最後還是同意他參選。



談到「從政4年賠了3、4千萬」，余天透露，自己不會後悔，而且還覺得做得不錯，當完一屆立委後，前民進黨立委高志鵬就曾勸他「你不用去選，做不分區就好，叫主席幫忙安排一下，三重給我選就好」，當時他還搞不清楚什麼是區域什麼是不分區，但一直被洗腦，後來他就跟時任黨主席蔡英文提到這件事，蔡英文還勸他「年紀這麼大，不要這樣搞」。

余天指出，但他還是跟蔡英文表示，他的不分區排名不要擺在太後面就好，當時民進黨不分區有14個席次，所以他被放在下屆第14位，結果那屆不分區民進黨剛好只選上13個人。

接著，余天說，他幫了民進黨很多忙，到處助選、唱歌，都沒有拿錢，自己這一輩子走這個政治路和政治人物交際，才能讓他了解很多以前不懂、不知道的事情。這些都很值得，政治本來就是像「笑面虎」，當自己紅的時候，別人承諾什麼、求你什麼，但等到他做完了，發現都只是說一說而已，什麼都沒有，要自己厚臉皮去討才有。

主持人鄭弘儀問到「民進黨本來有答應過你什麼嗎」，余天直言，其實有很多次，但自己不便講出來，因為這關於民進黨內的事情，政治總是一個現實的職業，說過的話、答應的事，沒給也是應該。

鄭弘儀再問「有答應讓你做電視台董事長還是總經理嗎」，余天透露，自己有要求過，那次不分區沒上時，本來說要讓他去華視，但他認為，華視屬於公廣集團，一年才撥3億，一個電視台預算這樣能做什麼？誰去做也做不起來，因此他選擇拒絕。

余天說，但後來他也要求「把我弄到公廣，公視董事長我就可以」，因為不用負擔責任，賠多少也沒有人會講話，當時他認為「你疼我就把我弄到那裡」，結果本來有答應的，搞到後來也沒有。

余天再說，就像這次立委他沒參選，本來也有答應說要給他一個基金會，結果基金會也沒有，只給了他一個國策顧問。

余天認為，這本來就是一個感受問題，既然答應了就應該要做到。立委有沒有他沒關係，他不選的原因是因為覺得自己有年紀了，還跟他們爭那些做什麼？他也已經說了退休，要用一個什麼東西給他這樣，民進黨也說好「盡量來試試看」，結果試到最後都沒有，直到現在自己都還在等。

最後，余天強調，說話就要算話，不答應就不要說，做一個政治人物本來就要負責，沒有責任感做什麼政治，而民進黨有沒有虧欠自己？他直言，這個要算起來，欠了好多。

▼余天接受《話時代人物》專訪。（圖／翻攝自YouTube／話時代人物專訪）