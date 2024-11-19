曝魚果市場沒開工就變更契約　簡舒培轟：柯市府是中工附隨組織？

▲柯文哲昔日出席「第一果菜(含堤內中繼)及萬大魚類批發市場改建統包工程」動土典禮。（圖／記者宋良義攝）

記者郭運興／台北報導

前台北市長柯文哲因京華城弊案遭押，14日遭議員許淑華質疑，柯文哲對魚果市場改建「特別用心」，前後密集召開會議，4個月便拍板由中工得標。而民進黨台北市議員簡舒培今（19日）再揭露，魚果改建工程合約簽5樓，卻設計6-8樓，沒開工就要變更契約，這不會太詭異了嗎？她質疑，在議會都還沒同意後續擴充預算情況下，柯文哲市府竟通通同意？難道台北市政府是中工附隨組織嗎？為何讓中工予取予求？

簡舒培表示，上個會期，台北市議會做出附帶決議，要求市府針對「魚果市場」減項發包樓層的必要性再次進行評估，而她在前幾天質詢政風處時，也針對魚果市場改建案在發包、設計過程中的種種不合理之處提出質疑，要求政風處應全盤調查過程中有無涉及不法！

簡舒培提到，改建工程契約只簽約蓋5樓，中工卻直接設計6到8樓？魚果市場改建案統包工程，2020年3月2日北市府與中工簽約，履約標的載明「地上5層（含5樓頂版）以下建築工程」、「地上6層（含屋頂）以上建築工程，屬本契約後續擴充，契約價金另行議定」。

簡舒培指出，依照這份契約，中工應該只能蓋5樓，但合約中竟額外要求參考統包工程需求計畫書，內容卻已經設計要蓋6到8樓，完全違背契約、自相矛盾。更誇張的是，2月統包工程才決標、3月2日才簽約，4月30日中工提送的設計圖說就包含6到8樓。

簡舒培質疑，不到三個月的時間，中工居然能如此神速地提出設計圖，這合理嗎？還是在招標過程中有私相授受的情形，才可以「萬事俱備，只欠決標」？

簡舒培揭露，改建案預算還沒過、工程還沒開工，柯市府為何同意讓中工直接蓋到6樓？2020年10月7日，市府與中工才簽約半年，主體工程都還沒動工，中工就發函給市府，「建請同意『6F以上後續擴充所需鋼構工程』先行併入原契約採購範圍」。但當時魚果市場的總預算只能蓋到5樓，整個工程也還沒開工，中工就直接要求蓋6樓鋼構工程，這不會太詭異了嗎？

簡舒培說，沒想到，新工處居然同意中工的要求，在2021年5月7日發函辦理第一次變更設計，並在同年9月3日與中工簽訂第一次契約變更，把後續擴充6樓（含屋頂）以上所需鋼構工程納入合約。

最後，簡舒培強調，合約明明簽蓋到5樓，中工還沒開工就跑來說「我要蓋到六樓」，在議會都還沒同意後續擴充預算的情況下，柯市府竟然直接變更契約，同意讓中工蓋6樓以上結構，這合理嗎？為什麼中工可以對市府予取予求，難道台北市政府是中工的附隨組織嗎？

★未經判決確定，應視為無罪

▼簡舒培揭露魚果市場改建案疑點。（圖／翻攝自Facebook／簡舒培）