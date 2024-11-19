柯文哲指定接班人　蔡壁如1句話透露企圖

▲民眾黨創黨之母蔡壁如（左）與黃國昌（右）是黨內2大接任主席熱門人選。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

民眾黨主席柯文哲羈押期間當庭表示要辭黨主席，並由黃國昌接任，但本刊調查，依據民眾黨黨章，主席由黨員直選產生，屆時白營預料會掀起「後柯時代」龍頭爭霸戰，柯欽點的黃國昌之外，已跟隨30年的台中市府顧問蔡壁如在友人勸進下，也私下鬆口有意扛下重責、代柯主持黨務，以維持第三勢力不潰散。

此外，黨員間也有傳出是否讓被停權3年的黃珊珊提早復權加入黨主席選舉，由於主席補選採黨員直選，柯的意志、基層組織實力及空戰3大關鍵，勢將左右後柯時代的權力重組。

黨內另有人質疑，黃國昌去年11月16日加入民眾黨後，除強調以「掃蕩貪腐黑金」與「重建廉能政府」為核心理念，並以「實現司法正義」與「落實居住正義」為優先目標，同時表示黨務運作完全由柯文哲決定，他不會介入，一旦接下黨主席，即是打臉自己當初的承諾等，不過，也有黨員認為，柯被收押，身為黨員的黃國昌在非常時期不能置身事外。

民眾黨主席任期每屆4年，柯任期至2026年12月31日。本刊以延押2個月至明年1月4日的時程推算，一旦柯真的請辭，因任期還剩將近2年，依黨章規定，將先由中央委員互推1人代理，接著須在6個月內由黨員直選完成補選。

親柯人士透露，柯因為政治獻金風波宣布請假3個月之前，即早一步向核心幕僚表達，心中屬意的代理主席或接班人是黃國昌，他遭羈押至今2個多月，民眾黨即便仍尊柯未推派代理主席，但黃形同「實習黨主席」，主掌對內的指揮決策與對外的輿論話語權。黃更多次親上火線，帶領黨及小草捍衛柯的清白，聲嘶力竭痛批司法「黨檢媒一體」，形象深植白營上下，即便他未對耕耘黨員著力太深，但獲柯指定接班，又擁空戰及國會戰場話語權，是他接班柯成為白營龍頭的3大優勢。

▲民眾黨員群組中，已經出現擁蔡壁如當主席的發言。

至於另一位可能接班的人選則是蔡壁如。一名蔡的友人向本刊透露，本月初蔡以證人身分遭北檢約談前，曾向親近友人透露，柯遭司法迫害、羈押，不少人都勸她重返黨中央主持黨務，但黨內現任不分區立委，不少人都不願落實柯當初立下的2年任期制，也不太想放棄立委身分下去地方選舉，令她頗為困惑。

蔡還提及說：「我不會背骨、只有我能維持柯的路線」，並說：「我現在不是立委，可以專心處理黨務」，甚至有意找柯的妻子陳佩琪談，尋求柯家人認同，言下之意對接棒擔任黨主席有捨我其誰的雄心。

此外，民眾黨12月7日將改選黨代表，白營權力核心將大洗牌，知情人士透露，這次黨代表改選，主要分為蔡壁如人馬及現任黨務系統為主的黨中央派兩軍對壘，2派人馬近幾個月已各自在地方積極布建，以搶下足夠的黨代表席次，目標都是瞄準攸關白營權力核心、乃至具代理主席候選身分的中央委員席次，蔡壁如甚至對友人透露，不排除由自己或推派代理人進攻中央委員席次。

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