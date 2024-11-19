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和平新生天橋要拆了　文化局：不符文資法認定的文資景觀

▲▼台北市和平新生天橋。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市和平新生天橋。（圖／記者袁茵攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市大安區和平新生天橋拆除與否引發討論，市府考量使用年限、交通安全等因素，擬要拆除；但當地居民認為天橋仍有功用，且具多年城市記憶、有保存價值，還提報紀念建築與文化景觀價值列冊。為此，北市文化局在辦理會勘後，提報文資委員會開會後討論，6位文資委員一致認定，「和平新生天橋」不符合文資法及相關法規所列之指定登錄基準，不予列冊追蹤。

文化局表示，有關民眾希望保存大安區「和平新生天橋」，提報具紀念建築與文化景觀價值列冊一案，在11月5日收到提報資料後，隨即發文新工處要求暫緩拆除，以確保現場完整，並於11月13日依文資法第14、60條規定邀集文資委員辦理會勘。

文化局說，本次會勘，到場的提報人、反對拆除民眾、支持拆除民眾及市府相關單位，於現場向文資委員陳述意見、說明提報理由、建物現況、人本交通、城市記憶、天橋結構特色等等；此外，雖民眾僅以紀念建築、文化景觀類型提報，惟文資委員仍依前開文資法及其相關法規規定與自身專業，就本案有關「古蹟、歷史建築、紀念建築、史蹟、文化景觀」之文化資產價值潛力，做全面性評估，復就提報內容做出回應。

文化局指出，經現場聽取各方意見說明，參酌所提資料，並實地勘查天橋現況，充分了解本案情形後，6位出席委員均認為大安區「和平新生天橋」不符合文資法及相關法規所列之指定登錄基準，最終決議：本案不具文化資產價值潛力，且不予列冊追蹤。

文化局強調，本案就文資部分業已依法審查完成，天橋後續如何延續市民共同記憶，文化局可配合協助管理單位共同研商、規劃可行方案，並給予建議與協助。

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