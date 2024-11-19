高中遭性騷被林延鳳酸「很舒服嗎」　陳智菡深夜回擊：下流言論

▲立院民眾黨團主任陳智菡。（資料圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

被羈押禁見的民眾黨主席柯文哲遭媒體人璩美鳳指控性騷擾，前民眾黨新竹縣黨部執行長林冠年稱，柯經常對立院黨團主任陳智菡品頭論足，還要外界去問陳的丈夫、副秘書長許甫；而民進黨台北市議員林延鳳18日更質疑，陳智菡高中時被怪人摸大腿，「你當時被摸很舒服嗎」等言論。對此，陳智菡深夜發文回擊，到底是多麽沒同理心，才能說出如此下流言論，狠狠踐踏別人自尊，希望民進黨性平會能正視、制止黨籍民代脫序行為。

「我已經不知道要怎麼面對這一連串極其變態扭曲的騷擾與言語霸凌。」陳智菡19日凌晨1時發文貼出林延鳳在政論節目上的影片，只見林延鳳在節目上說「陳智菡你自己過去高中的時候搭公車，你也被一個老伯伯性騷擾，你也被摸大腿」、「他2023年在媒體上自爆，說念高中的時候遇到這件事情很不舒服」、「你從高中發生這件事情，到2023年你把它講出來，這中間隔多少年？那如果以你老公的標準，許甫你都沒有講，你不舒服，那請問你當時被摸很舒服嗎？」

陳智菡表示，首先是一個自己沒共事過的前黨員，毫無根據上政論節目指控她被上司性騷擾，「這件事明明從來不曾發生，但記者還是要報導，無法為自己辯駁的上司成了被大家揶揄的對象，我用『上司』是因為我不希望他再因為莫須有的罪名背負更多嘲諷，儘管我也因此在媒體與網路上承受無數的騷擾與言語暴力」。

▲民進黨台北市議員林延鳳。（資料圖／記者黃克翔攝）

陳智菡提及，18日晚上林延鳳上節目時，用極度刻薄的口氣、看笑話一般侃侃而談她多年前在公車上碰到的性騷擾經驗，「那個高中時代的我，真的很害怕，但我仍然一邊發抖一邊鼓起勇氣離開公車最後排角落的位置，走到相對安全的走道，才敢回頭瞪了那個假裝若無其事的男的好幾眼。」

陳智菡指出，「我記得我有告訴駕駛，但因為沒有明確證據，最後那人迅速下車了，我則繼續背負著這個記憶，現在回想起來我不怪自己，因為那是我才十幾歲的年紀，在瞬間空白的腦袋裡，所能盡力保護自己的方式。」

陳智菡批評，如今完全不認識的林延鳳在沒有得到全部資訊、更沒有經過當事人，也就是她同意的狀況下，公然在上節目轉述她受害的過程，甚至質問「妳都沒有講妳不舒服，請問妳當時被摸很舒服嗎？」主持人則在旁邊哈哈大笑，「一個議員，還是女性，到底多麼不尊重人、多沒有同理心，才能說出這種如此下流的言論？去狠狠踐踏別人的自尊。」

最後，陳智菡強調，「林延鳳公然對另一個女性進行言語騷擾與霸凌，已經使我感到極度受辱與不適，我希望民進黨性平會能正視，並儘速制止黨籍民代的脫序惡劣行為，如果民進黨婦女部或性平會還在，希望能接受我的投訴。」