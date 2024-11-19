傳柯文哲自爆「辭黨主席」指定他接任　黃國昌嗆：任意放話夠了沒？

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲因京華城案遭羈押禁見至明年1月4日，民眾黨中央委員會昨決議，延長柯文哲請假至明年2月28日；但《鏡週刊》透露柯在被收押2週後就自爆要辭掉黨主席，且指定由民眾黨團總召黃國昌接任。對此，黃國昌19日回應，民眾黨沒有代理黨主席問題，但連民眾黨都無法跟柯文哲溝通，竟有媒體可說出此話，偵查不公開已蕩然無存。

▲總統府秘書長潘孟安率考試院被提名人拜會民眾黨團暨會後記者會，圖為吳春城、林憶君、黃國昌、麥玉珍。（圖／記者屠惠剛攝）

總統府秘書長潘孟安今天上午率第14屆考試院院長、副院長及考試委員被提名人，到立院民眾黨團辦公室拜會8名白委。黃國昌與立委吳春城、麥玉珍、林憶君會後召開記者會回應。

針對《鏡週刊》今報導指出，柯文哲羈押兩週時就說一定要辭黨主席，且還點名黃國昌接任，但因無法跟外界通訊，所以此命令傳不出來，黃國昌回應，民眾黨是一個有制度的政黨，中央委員會昨天的決議已在記者會中清楚說明，如同主持人、中央委員林富男所說，「民眾黨目前沒有代理黨主席問題」，這是民眾黨依照黨的制度跟程序做出的決議。

黃國昌批評，「至於你剛剛所講的綠營側翼，請容我再強調一次，民眾黨有黨的制度，豈容這種綠營側翼說三道四、介入本黨的事務？退一萬步來講，請問檢察總長邢泰釗睡醒了沒？」邢泰釗說違法偵查不公開讓他痛心疾首，因此要成立專案小組徹查到底，「我們都沒辦法跟柯文哲溝通，結果綠媒竟可說出連我們都沒辦法證實的話，偵查不公開蕩然無存！」

黃國昌再重申，「邢泰釗你睡醒了沒有？你在立院的宣示，已經成為中華民國法治最大笑話，繼續縱容這種綠營側翼介入在野黨事務，不知道事實基礎在哪？任意放話，夠了沒有？請容我再強調一次，夠了沒有？民進黨政府！」