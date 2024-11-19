查木可政治獻金！北檢提訊李文宗　外套長褲+藍白拖出庭畫面曝

記者劉昌松、劉人豪／台北報導

民眾黨主席柯文哲涉京華城容積圖利案、政治獻金假帳案，自9月5日起被收押至今76天，在2大案中都扮演重要角色的大帳房李文宗，因涉嫌收賄等罪遭收押，今（19）日北檢提訊李文宗詢問政治獻金案，李文宗身穿外套、長褲、拖鞋現身。

▲北檢今提訊李文宗。（圖／記者劉昌松攝）

李文宗是柯文哲高中同學，曾任柯文哲台北市長辦公室主任、台北捷運董事長，柯文哲2024年競選總統時的財務長，也是民眾黨附隨的眾望基金會及木可公關公司實際負責，李文宗與木可公關負責人李文娟是兄妹，2個單位的金錢往來與帳冊傳票，僅有極少部分獲得信任的人可經手，甚至連競選小物等競選募款商品販售，都只能由專人處理，相關授權與營業收入帳冊不清，而木可公關卻在質疑聲浪中宣布，將清算結束營業。

柯文哲競選總統政治獻金申報不實爆發後，北檢8月首度指揮調查局搜索時，李文宗只是以證人身分接受約談。李文宗9月3日遭傳喚出庭後，改以偽造文書罪嫌被告身分，交保200萬元，9月28日檢察官指揮廉政署第2波搜索，因威京集團朱亞虎坦承，曾為京華城容積案行賄，並傳訊息通知李文宗，李、朱被以違背職務行、收賄等罪嫌遭聲押禁見獲准。

北檢今提訊李文宗詢問政治獻金案，而李文宗身穿外套、長褲、拖鞋現身，頭髮也較之前長。