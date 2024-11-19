帶女同事逛耶誕城！已婚老闆喊「普通社交活動」　他傻眼：正常？

▲新北耶誕城。圖與本文無關。（圖／新北市觀旅局提供）

記者曾筠淇／綜合報導

「2024新北歡樂耶誕城」於15日登場！很多情侶、家庭都會前去參與活動。就有網友發文透露，他意外撞見已婚的老闆帶著未婚女同事逛耶誕城，「這正常？威脅我敢說出去工作就不保，恐嚇我嗎？」貼文曝光後，掀起討論。

有網友在「匿名公社」上發文表示，他意外撞見已婚的老闆帶著未婚女同事一起逛耶誕城，「這樣叫很正常？普通的社交活動？」他都已經當場抓包了，結果還被說想太多、亂講話。

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原PO也透露，女同事雖然未婚，但有男友，至於老闆則有妻小，「她不叫她男友陪，叫你陪？你逛街不帶老婆、小孩，帶同事？這正常？威脅我敢說出去工作就不保，恐嚇我嗎？」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「別人的事情跟自己利益無關就最好當作沒看過」、「跟老闆表示，房貸壓力有點大，看老闆怎麼表示囉」、「雖說本來看到了也懶得多事，但一被這樣威脅就會毛炸起來寄不署名的公開事件信」、「恭喜獲得：加薪條件+1」、「幫他們拍張合照，應該就不會被離職，還可以加薪、升官」。

文章雖掀起討論，但有有網友質疑，「劇本不對，不是應該是加薪升職嗎」、「好像每年都有這種事件發生欸？去年好像看到某女兒看到媽媽或爸爸和異性去逛聖誕城」。