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新北板橋新增3處科技執法！專抓這些違規　前往耶誕城小心了

▲▼新北板橋將新增3處科技執法，警方呼籲民眾多加注意。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲新北板橋將新增3處科技執法，府中捷運站1號出口違規停車。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市耶誕城活動今天（15日）即將開跑，週遭交通疏導警方嚴陣以待，而板橋警方將於下個月（12月）1日，轄內3處科技執法設備將啟用，呼籲民眾多加注意，別貪圖方便而荷包受損。啟用地點分別為大觀路二段、龍興街口，縣民大道一段府中捷運站1號出口以及中山路一段、館前西路口。

板橋警分局統計，今年轄內交通事故以「未保持行車安全距離」、「未依規定讓車」及「未保持行車安全間隔」為肇事原因前3名，為防制交通事故發生，除了各派出所及交通分隊，針對轄內易肇事路段加強取締，更借用科技設備力量輔助執法，透過全天候不間斷運作及警示效果，強化重大交通違規行為取締。

▲▼新北板橋將新增3處科技執法，警方呼籲民眾多加注意。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲新北板橋將新增3處科技執法，中山路一段、館前西路口不禮讓行人。（圖／記者陸運陞翻攝）

板橋警分局表示，民眾經常反映轄內違規路段，將邀相關單位現場會勘，建置多功能科技執法設備全天候偵測違規，將於12月1日再啟用3處科技執法；其中大觀路二段與龍興街口偵測項目為：違規迴轉、縣民大道一段府中捷運站1號出口偵測項目為：違規停車、中山路一段與館前西路口偵測項目為：不停讓行人。

板橋警分局長陳宇桓呼籲用路人，設置科技執法設備輔助警方執法，目的不是要開罰，目的是要讓用路人養成遵守交通規則的良好習慣，降低交通事故的發生，用路人務必遵守交通安全規則，行經路口慢、看、停，禮讓行人優先通行，共創優質的道路使用環境，降低車禍事故發生。

▲▼新北板橋將新增3處科技執法，警方呼籲民眾多加注意。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲新北板橋將新增3處科技執法，大觀路二段龍興街口違規迴轉。（圖／記者陸運陞翻攝）

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