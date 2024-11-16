新北耶誕城直播「世界12強賽」！　今起連3天市民廣場觀賽

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

新北耶誕城直播「世界12強棒球賽」！　今起連3天市民廣場觀賽

▲▼世界12強棒球賽，中華隊擊敗多明尼加。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽，中華隊擊敗多明尼加。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／新北報導

世界12強棒球賽，台灣擊敗南韓、多明尼加，拿下二連勝。今（16日）台灣將迎戰日本，球迷買不到台北大巨蛋門票沒關係，新北市政府今晚將在市民廣場透過400吋LED螢幕直播，一起為中華隊加油！

▲▼ 新北市政府舉行「世界12強棒球賽」直播派對 。（圖／新北市政府提供）

▲新北市政府舉行「世界12強棒球賽」直播派對 。（圖／新北市政府提供）

體育局表示，四年一次的世界頂級棒球賽事「世界12強棒球賽」全臺關注，今年特別結合新北歡樂耶誕城舉辦3場直播派對，11月16日至18日連續三天晚上，民眾可以在滿滿耶誕氛圍下觀看賽事直播。

體育局說，除了可看直播，現場還可參加「中華隊得分神預測」摸彩活動，每日下午16時30分限量發送1000張摸彩劵，獎項由台灣運彩獨家贊助的中華隊周邊商品包含應援毛巾、後背包及限定行李箱等好禮。此外，在「新北運動聚點」粉專舉辦為中華隊加油網路活動，力挺中華隊搶下東京巨蛋決戰門票，就有機會獲得臺北飛東京來回機票等大獎。

體育局提到，歡迎民眾白天參加「挑戰世壯運－神隊友魔幻運動派對」活動，現場規劃世壯運體驗活動包含木球、羽球、飛盤及射擊，完成闖關即可獲得限量世壯運專屬紀念品，不管大人或小孩都歡迎來挑戰。舞臺活動超精彩，包含知名有氧恬恬老師帶大家跳最新的世壯運主題曲應援舞，學會應援舞晚上直播派對直接上場幫中華隊應援。

另，最受歡迎的運動明星見面會，有富邦悍將棒球隊、中信特攻籃球隊、新北航源FC足球隊、新北中纖女子排球隊等城市隊要和大家熱情互動。運動市集有多樣運動相關商品、饗食集團及金色三麥等美食攤位，要讓市民朋友好玩好吃好好買。除了攤位活動，打開LINE還能參加【LINE闖關抽Iphone16】活動，完成指定關卡任務就能獲得電子刮刮卡乙張，有機會抽中iphone16手機、Airpod、Apple watch及商品禮券等超級大獎。 

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