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女友家人吃飯逛街「都在等付錢」　女友爸：男生就該全包！他聽傻

▲▼開車,上車,車主,駕駛,車門,駕駛座,方向盤,羽絨外套。（示意圖／記者鄺郁庭攝） 

▲原PO跟女友全家一起出遊。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「跟女友全家出遊，我一定要付全部費用嗎？」一名網友發文表示，他和女友、女友家人一起出去，結果不管是買東西還是吃飯，都是要他付錢，「雖然女友對我很好，交往期間也大部分AA，但被她家人當盤子，感覺很差！」貼文曝光後，引發討論。

男網友在「匿名公社」上發文表示，他和女友爸各開一台車出門，結果「早餐他們叫完叫我付錢，中午山產店也是，點完都裝死讓我去付」，後來逛老街買東西，更是直接叫他付錢。當時他小聲的跟女友說，自己身上只剩下不到500元，豈料女友爸聽到後，卻笑說「不會去領嗎？」接著就把他拉進超商，盯著他領錢。

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原PO本來領了5000元，結果女友爸卻說不夠，要他領1萬，「還跟女友酸說男友不要找太窮酸的，跟女方家出門男生本來就該全包，沒付錢功能還要他幹嘛？」當時女友只有尷尬的笑一笑，但原PO心裡卻很難過，雖然女友對他很好，平時兩人也幾乎AA制，「但被她家人當盤子，感覺很差！」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「真的氣屎我們生不出女兒的媽媽了」、「想當年她爸一定也是當了冤大頭吧」、「一次旅遊就能了解對方家庭心態，好爛的女友家人，花錢買清醒，不想當那個坑就快爬起來逃」、「花一萬換一輩子，很值得」、「我爸爸還會搶著跟男友買單，沒有非得誰出錢不可吧」、「分手吧，這無底坑」、「這麼巧，女友爸也是男生，這就勞煩了，感謝爸爸」。

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